Aparece un duende verde en los Premios Emmy e Internet enloquece: ¿había un famoso debajo del disfraz?

Un duende verde aparece en los Premios Emmy 2024 y causa controversia en Internet: fotos se hacen virales

Los Premios Emmy galardonan lo mejor de la televisión y el pasado 15 de enero se llevó a cabo la edición de este 2024 en el Peacock Theatre de Los Ángeles en Estados Unidos. Miles de celebridades se dieron cita y a pesar de que la ceremonia marchó de manera normal, aquellos que visualizaron el evento notaron algo de lo más extraño, la presencia de un duende verde.

Este invitado con largas orejas puntiagudas, una nariz sobresaliente y tanto piel como vestido verde, llamaron la atención de inmediato, pues posó en la alfombra roja y las cámaras de televisión la capturaron al fondo mientras los conductores hacían entrevistas a los famosos.

Rápidamente en las distintas redes sociales, las personas comenzaron a preguntar de manera enfática quién estaba detrás de todo ese maquillaje, pues no sabían si se trataba de una celebridad o una persona "que se coló" a los Emmy.

"Alguien está vestido como un duende VERDE en los Emmys, qué alguien me explique", "¿Quién invitó a ese duende verde?", "Perdón ¿alguien va a hablar del duende verde que estaba en la alfombra roja de los Emmy?", "¿Quién ya vio al duende verde en los Emmy y está tratando de averiguar de quién se trata?", "Si estás viendo 'E!' ahora, ¿has visto el duende verde en la foto de la multitud? ¿Podemos tener una historia sobre eso, por favor?", "WTF con el duende verde" y "No puedo con el hecho de que haya un duende verde en los Emmy y todos estén como si nada", es lo que expresaron.



Si bien se pensó que solo se vería en la alfomra roja resulta que también tuvo un lugar en el teatro y en diversos momentos lo enfocaban para generar más curiosidad entre el público.

Imagen @REAL_KRMOMENTS / Twitter

¿Quién es Princess Poppy la Drag Queen que se disfrazó de duende verde?

Ante la duda que tenía a muchos desesperados, las personas más observadoras dieron la respuesta poco después de que se hicieran tendencia las palabras 'green goblin' en Twitter y resulta que se trata de la Drag Queen Princess Poppy.

Poppy se encuentra participando en la 15va temporada del programa 'RuPaul's Drag Race', el cual de hecho ganó una estatuilla al mejor reality show por quinta vez desde su estreno.

Esta famosa persona incluso presumió su look en sus redes sociales. De cierta manera destacó en esta premiación, pues la mayoría de invitadas usan vestidos de diseñador y Princess Poppy decidió salir de lo convencional.

Como era de esperarse, al darse la noticia Poppy recibió una enorme cantidad de halagos y felicitaciones por su disfraz de duende verde.

"Ahora que sé quien es puedo morir en paz jaja, le quedó genial", "Yo veo Ru Paul y jamás se me cruzó por la cabeza que fuera Poppy", "Wow le quedó increíble todo", "Amo, fue algo diferente", "Princess Poppy siendo Princess Poppy", "Pues tenía lógica, si estaba con Drag Queens en las fotos era medio obvio que lo fuera, y "Jamás me imaginé que fuera ella", es lo que revelaron.



Si bien algunos no terminaron de creer que realmente se trataba de Poppy fue hasta dos horas después de haber iniciado el programa de los Emmy cuando lo confirmó publicando capturas de pantalla de la cobertura, reacciones en las redes sociales, fotos y videos de su look.

Imagen @poppyprincesspoppy / Instagarm y Getty Images



¿Tú ya sabías que se trataba de una pericipante de 'RuPaul's Drag Race'? Dinos en los comentarios.

