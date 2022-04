Antes de ‘Luis Miguel, la serie’, Diego Boneta trabajó como el enamorado de Miranda Cosgrove

Diego Boneta es uno de los actores mexicanos que ha sabido ganarse un lugar importante en la industria del entretenimiento.

Y, a sus 31 años, ha logrado consolidar su carrera, no sólo en México, también en Hollywood.

En una entrevista a ‘El Español’ en 2021, reveló que no le fue nada fácil y que gracias a Tom Cruise logró confiar en él mismo y a tener éxito.

“Cuando me mudé a Los Ángeles, me afectó mucho notar que los que menos me apoyaron fueron los mismos mexicanos. Fue Tom Cruise el que llegó y me dijo: ‘Diego, tú eres el protagonista de esta película y quiero que aprendas todo lo que a mí me hubiera gustado haber sabido a los 20 años. Vente conmigo al set porque quiero que tú seas mi sombra’”, dijo la celebridad.

Los últimos éxitos de Diego Boneta

Luego de trabajar junto a Tom Cruise en ‘Rock of Ages’ (2012), Boneta se ganó una participación en la cinta musical en la serie de MTV, ‘Underemployed’ (2012), donde dio vida a un divertido ‘stripper’.

En 2013 trabajó junto a Ksenia Solo en ‘Another You’ y posteriormente demostró su talento en ‘The Dead Men’ (2014), un thriller que se filmó en Colombia.

Se catapultó en la cima del éxito por su papel protagónico en ‘Luis Miguel: la serie’ (2018).



En una entrevista a ‘El País’ en julio de 2021, reveló que su vida no se parecía en nada a la del ' Sol de México'.

“Aunque parezca que tenemos una vida similar: empezamos a la misma edad, mi abuelo es puertorriqueño [lugar de nacimiento de Luis Miguel], tengo sangre española e italiana, no podemos ser más diferentes”, dijo el actor al medio.



Luego de su exitoso personaje, trabajó en ‘Terminator: Dark Fate’ (2019) y ‘Nuevo orden’ (2020).

¿Diego Boneta y Miranda Cosgrove juntos?

Uno de los proyectos que mucha gente no sabía que había hecho Diego Boneta es un video musical, en el que fue extra de la cantante Miranda Cosgrove, conocida por su protagónico en la serie ‘iCarly’ (2007) y ‘Drake & Josh’ (2004).

En 2009, la cantante y actriz estaba teniendo mucho éxito en la serie de Nickelodeon y dos años después decidió lanzar su canción ‘About you now’.

En el video oficial, Diego Boneta, quien tenía 19 años, fue el protagonista de la historia e interpreta al ex novio de Miranda, de entonces 16.

Internet no olvida su paso

El video se hizo viral en TikTok y varios usuarios reaccionaron al respecto, algunos se asombraron al confirmar que Boneta conocía a la actriz estadounidense.

Mientras que otros mencionaron que el actor ha logrado trabajar con artistas importantes por el talento que tiene, desde Tom Cruise hasta Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

A qué se dedica ahora Miranda Cosgrove

Desde que se emitió el último capítulo de ‘iCarly’ en el 2012, Cosgrove se ha mantenido alejada del mundo del entretenimiento para centrarse en la universidad, así lo informó en una entrevista a ‘SBJCT Journal’.

"Aunque me encanta actuar, me perdí la escuela secundaria y la preparatoria. Alrededor de los 16 comencé a pensar en explorar otras pasiones. Por ejemplo, siempre quise ir a la universidad, y actuar y cantar me ayudó a ahorrar suficiente dinero para poder hacerlo. El programa iCarly terminó cuando tenía 20 años e inmediatamente después, comencé a estudiar en la Universidad del Sur de California. Tenía muchas ganas de perseguir nuevos intereses y vivir la experiencia universitaria", contó la actriz de 28 años.



En 2021 regresó con su personaje Carly Shay para la plataforma Paramount+ con una historia que tiene lugar tras 10 años, en donde se enfrentan a temas de adultos que van acordes a sus edades.