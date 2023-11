¿Mito o realidad? La ciencia explica si es verdad que te puede dar diabetes por un susto o si el bolillo ayuda

La ciencia explica si es posible que un susto desarrolle diabetes en una persona y si el bolillo, como lo indican dichos populares, ayuda.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es descrita por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por el registro de los niveles elevados de glucosa en sangre y que desataría, con el tiempo, afectaciones graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

¿Qué factores son detonantes para que se desarrolle la diabetes?

La diabetes, en términos generales compartidos por la OMS, “se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”, por lo que un efecto del mal funcionamiento de la hormona (insulina) es la hiperglucemia, el azúcar elevado en la sangre.

Las mismas organizaciones ponen sobre la mesa factores de riesgo que van desde el sedentarismo, la falta de actividad física, el sobrepeso u obesidad, instando a una vida saludable, actividad física, cero consumos de tabaco y mantener un peso corporal saludable.

¿Es verdad que un susto puede desarrollar diabetes en una persona?

La diabetes es un problema de salud pública en la que se debe poner atención y es que estudios publicados en ‘The British Medical Journal’ revelaron a principios de 2023 que su incidencia, en el caso de tipo 2, ha aumentado en personas de entre 15 a 39 años, población que, por la edad, debería tener menos probabilidades de desarrollarla.

Por lo mismo, resulta importante desmentir mitos que han rodeado a la enfermedad a través de décadas como herencia de la ‘sabiduría popular’, por ejemplo, si es verdad que un susto puede ser detonador en una persona para desarrollarla.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México, un susto no puede desarrollar diabetes en una persona, se trata solo de un mito; sin embargo, sí podría ser de ayuda a la hora de dar un diagnóstico.

"La diabetes no da por un susto. El susto puede ayudar al diagnóstico de la diabetes; sin embargo, no es el que provoca la enfermedad. Antes de él, la persona ya presentaba alteraciones en su glucosa pero no tenían síntomas", publicó la asociación.

¿El bolillo ayuda para calmar un susto?

Sobre otro dicho popular que apunta a que, con comer un pedazo de bolillo ayuda a calmar un susto, la ciencia también tiene una explicación.

En septiembre pasado, Nayeli Xochiquetzal Ortiz Olvera, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM validó el dicho, destacando que comer un pedazo de bolillo luego de un susto sí ayuda a calmar pues su alto contenido de carbohidratos mitiga la producción de ácidos gástricos que se detonan, junto a la producción de adrenalina, cuando se experimenta este sentimiento. Además, atribuyó a la corteza dura del pan beneficios de distracción que también ayuda a conseguir calma; sin embargo, nada tiene qué ver con la diabetes.