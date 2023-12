¿Habrá segunda parte de 'Dejar el mundo atrás'? Esto sabemos de la secuela de la película de Netflix

‘Dejar el mundo atrás' se convirtió en una de las películas que domina el top de las producciones más populares en el catálogo de Netflix atrapando a millones de usuarios que no dejan de preguntarse sobre una segunda parte de la historia, pero ¿habrá una secuela de la cinta? Esto se sabe.

¿‘Dejar el mundo atrás’ tendrá secuela?

A menos de dos semanas de su estreno, la película que pone en jaque a dos familias ante una inminente destrucción mundial a causa de lo que parece ser un ciberataque causó tal impacto que los deseos por ver un desenlace más claro hacen eco en redes sociales.

La trama apocalíptica fue llevada a la pantalla por Sam Esmail, basándose en la novela del mismo nombre que escribió el autor estadounidense Rumaan Alam y que tiene a Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha'la Herrold y Kevin Bacon como protagonistas.

El thriller proyecta, en primera estancia, un apagón en Estados Unidos que ha dejado al país o quizá al mundo entero sin Internet, sin señal en los teléfonos, incomunicados al grado de crear un caos en el transporte, básicamente una destrucción mundial que apenas ve el comienzo entre bombardeos.



La trama mantuvo al espectador durante 138 minutos en tensión y hasta un tanto ansioso pues plantea un final abierto a todo tipo de interpretaciones, dejando la duda sobre una secuela que exponga un desenlace más claro para los protagonistas.

Rumaan Alam, autor de ‘Dejar el mundo atrás’, habla sobre si habrá una secuela

Hasta el momento no existe, ni se trabaja en un segundo libro de 'Dejar el mundo atrás', en el que se basó la película de Netflix por lo que son inciertas las intenciones de lanzar una secuela de esta.

“Pero no sé qué va a pasar con Archie. La verdad es que no lo sé. Esto es algo que he oído decir mucho a Sam, que él tampoco lo sabe. Pero esto es lo suficientemente abierto como para que se convierta en algo que posea su audiencia. No estoy reteniendo una respuesta definitiva porque no estoy en posesión de eso”, dijo el escritor en una entrevista a Variety.



El autor también habló sobre cómo fue que nació la historia detrás de ‘Dejar el mundo atrás’ confesando que algunos de sus miedos como padre y respecto a lo que está pasando ahora en el mundo se vieron reflejados.

“Empecé a escribir esta historia después de unas vacaciones que tomé con mi familia, pero la historia también habla sobre mis miedos de ser padre y todas las cosas que me preocupan sobre el mundo que mis hijos y todas las nuevas generaciones heredarán de nosotros”, reveló a Animal Político.

Dejando también un mensaje sobre el final abierto de la trama, destacando que puede ser interpretado como una reflexión para dar otro rumbo al camino actual en el que va el mundo.

“Creo hay mucho espacio para mejorar el mundo actual, pero debemos mejorar nuestras circunstancias. Pienso que esto sí es posible y el mensaje del libro y la película también sugieren que sí es posible”.