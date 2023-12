'Dejar el mundo atrás': ¿qué significan en realidad los ciervos en la película de Netflix?

Desde antes del estreno de 'Dejar el mundo atrás', el pasado 8 de diciembre, los ciervos anunciaban, a través de los promocionales de la película de Netflix, una inminente catástrofe apocalíptica llevada a la pantalla, pero en realidad, ¿qué significan estos animales en la cinta? Aquí te explicamos.

¿Qué significan los ciervos en la película de Netflix 'Dejar el mundo atrás'?

La película protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke, Myha’la Herrold y Mahershala Ali dejó a millones de espectadores con los nervios de punta en su semana de estreno con una trama angustiante que plantea lo que podría ser un ciberataque como el comienzo del fin del mundo repleta de intrigantes escenas y un final abierto que da pie a un sinfín de interpretaciones y a la posibilidad de una segunda entrega.

Entre los tantos elementos que sobresalen de la enigmática película a cargo del director Sam Esmail están los ciervos, animales considerados inofensivos que en sus apariciones en masa en la cinta proyectan una sensación de angustia y advertencia.

En este sentido, fue el mismo director de la película, Sam Esmail, quien explicó a ‘Tudum’, de Netflix, que la constante aparición de las manadas de ciervos representan precisamente la necesidad de convertir esa dulce imagen (de los ciervos) en una especie de amenaza.

“Es el truco de la película. Tomar las cosas que nunca consideramos una amenaza y darles la vuelta”, resaltó.

¿Los ciervos de 'Dejar el mundo atrás' son reales?

Otra de las dudas que nació entre los espectadores sobre los ciervos a los que ‘Rose Sandford’ decidió escuchar y que la llevaron a descubrir un búnker con todo lo necesario para sobrevivir en medio del Apocalipsis es si los animales vistos en la cinta son reales.

Sam Esmail explicó que los ciervos fueron recreados a través de Imagen generada por computadora, CGI, por sus siglas en inglés Computer Generated Imagery.

“Son todos digitales. Es una demostración de Chris Harvey, mi supervisor de efectos visuales; Dione (Wood), mi productora de efectos visuales; y Alec (Hart), que está en el equipo de efectos visuales. Sabían que queríamos que los ciervos parecieran lo más reales posible y estaban en el plató. Teníamos maquetas para que los actores tuvieran algo con lo que grabar y nos aseguramos de que la iluminación del pelaje fuera lo más precisa posible”, explicó.

¿Qué dice el libro en el que se basó 'Dejar el mundo atrás' sobre los ciervos?

'Dejar el mundo atrás', el libro de Rumaan Alam, retrata a las manadas de ciervos precisamente como una advertencia de catástrofe.

“El ojo no podía abarcarlos a todos (la manada de ciervos), no podía encontrarlos en las sombras de los árboles. Sólo la gente que sabía de esas cosas sabía que había unos treinta y seis mil ciervos en el condado. No eran los ciervos que Rose había visto, sino que iban camino de unirse a ellos. Una migración masiva. Una respuesta al desastre. Un indicador de desastre. Una catástrofe en desarrollo”, se lee.