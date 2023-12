Dientes que se caen, aviones estrellados, animales locos: ¿Qué podría ser real de la película 'Dejar el mundo atrás'?

Según un artículo de 2018 de 'The New York Times', este ataque con ondas de microondas en Cuba sí sucedió, provocando varios síntomas en algunos diplomáticos como vértigo, mareos, dolores de cabeza, fatiga, pérdida de audición y hasta lesiones cerebrales, pero no que se les cayeran los dientes. Y, aunque sí son una forma de radiación electromagnética es difícil que logren causar este efecto.