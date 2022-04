A sus 52 años está feliz de no haber tenido hijos y sus razones fueron aplaudidas por Internet

En los últimos años, el mensaje de las mujeres que no desean convertirse en mamás se ha hecho más fuerte, incluso algunas famosas han compartido su decisión con el mundo.

Así, esta maestra de 52 años, decidió compartir su historia a través de sus redes sociales y ha recibido mucho apoyo de los usuarios de Internet.

Su sueño nunca fue tener hijos

Se trata de Jessica Hawk-Ippolito, una profesora de inglés de secundaria en Franklinville, Nueva Jersey, EEUU, quien a sus 52 años está orgullosa de su decisión.

A través de sus cuentas en redes sociales (@myteacherface) ha compartido sus experiencias tras haber elegido no convertirse en madre.

En una entrevista para el portal ‘The New York Post’, en diciembre de 2021, detalló que desde muy pequeña sabía que no quería cuidar bebés, pues ni al jugar con sus muñecas pensaba en eso.

“Siempre quise sobresalir en mi carrera, y sin tener el impulso maternal de tener hijos, he tenido la suerte de llevar una vida muy libre y satisfactoria en mis propios términos”, dijo la profesora.



En TikTok, en donde suma más de 300,000 seguidores, hace parodias de las críticas que ha recibido a lo largo de los años tras dar a conocer su deseo de no convertirse en madre.

“A lo largo de mi vida adulta, la gente me ha dicho cosas realmente groseras como: 'Cambiarás de opinión acerca de tener hijos cuando seas mayor' o 'Te arrepentirás de no tener hijos cuando seas mayor y te sientas solo, y no hay nadie cerca para cuidarte'”, explicó Hawk-Ippolito a ‘The New York Post’.

Muchos la tomaron como una inspiración

Adicionalmente, ha señalado que busca ser una inspiración para que muchas mujeres y hombres derriben el estigma de una vida sin niños.

Compartió que ha recibido mensajes de jóvenes en Rusia, India y Filipinas, quienes le agradecen por compartir el mensaje de una maternidad libre.

“Tenemos que comenzar a enseñar a las generaciones más jóvenes, niñas y niños, que uno define su vida como quiere que sea. Si eso significa tener diez hijos, genial. Si eso significa no tener hijos, genial”, expresó a ‘The New York Post’.

Fue la mejor decisión para ella

Jessica Hawk-Ippolito ha insistido en que su decisión de no tener hijos es la mejor que ha tomado, debido a que le ha permitido seguir sus metas.

En una nota publicada por el diario ‘The Sun’, el 30 de marzo de 2022, explicó que la resolución la tomó cuando era sólo una adolescente, y que incluso el día de su boda le preguntaron cuándo tendría hijos.

“Es mi elección no tenerlos y es una elección deliberada. He tenido tanta libertad para perseguir mis sueños. Le dije a cualquiera con quien estaba saliendo que no era algo que quería”, expresó.