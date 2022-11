Malabarista revela cuánto gana por trabajar en un semáforo: ¿Es más que un profesionista?

Algunas personas salen de sus países para conseguir mejores oportunidades laborales y las han encontrado en trabajos poco comunes, como el mexicano que gana 150 dólares al día recolectando cerezas en Canadá o el inmigrante que gana 76.30 dólares al día por hacer malabares en un semáforo de Michoacán, México.

Malabarista inmigrante revela cuánto gana al día trabajando en un semáforo

La cuenta de TikTok ‘Soy de Nueva Italia Vali’ se dedica a subir contenido relacionado con la región de Nueva Italia de Ruiz, con el fin de informar y exaltar diversos aspectos del municipio ubicado en la zona Tierra Caliente Mexicana del estado de Michoacán, México.

En uno de sus videos virales titulado ‘¿Cuánto gana un malabarista inmigrante en los semáforos?’, un joven inmigrante explica que se dedica a realizar malabares en los semáforos. Cuando empezó dicha actividad, al llegar a México en 2018, generaba diariamente 200 pesos mexicanos (lo equivalente a 20.35 dólares estadounidenses).

Sin embargo, el joven descubrió que dependiendo de la zona geográfica, sus ganancias variaban; por ejemplo, en Pátzcuaro y Uruapan, ambas localidades de Michoacán, no pasaba de los 300 pesos mexicanos, es decir, 15.26 dólares. Pero en Tierra Caliente gana hasta mil 500 pesos mexicanos, lo que equivale a 76.30 dólares al día.

Tras escuchar las palabras del malabarista inmigrante, los internautas admitieron su sorpresa, pues existen casos de profesionistas titulados que ganan menos al día, como lo explicó el usuario @holasoyed:

“¿mil 500 diarios? Gana más que yo y eso que tengo título ingeniero, ya me dieron ganas de aprender malabares”, se puede leer en la caja de comentarios.



De hecho, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se decretó que el salario mínimo al día (en 2022) debe ser de 172.87 pesos mexicanos, es decir, 8.79 dólares estadounidenses. Esto significa que el joven está ganando más de ocho veces el salario mínimo mexicano por día.

El malabarista inmigrante tiene cuatro años viviendo en México

Como contexto, el joven se llama Rodrigo Benjamín Rodríguez y viene de El Salvador. Durante su entrevista con ‘Soy de Nueva Italia Vali’ explicó que su sueño no es ir a Estados Unidos, sino tener diversas experiencias como viajero y conocer distintos lugares de la República Mexicana como Ario de Rosales, ciudad natal de Marco Antonio Solís (ídolo musical del padre del malabarista).

“El malabar y la artesanía me han llevado a conocer personas muy chidas, que hasta me han dicho que soy alguien de éxito. Tal vez podrían decir que estoy en la calle, pero me siento bien y soy dueño de mi propio tiempo”, comentó Rodrigo Benjamín Rodríguez en el video de ‘Soy de Nueva Italia Vali’ publicado el 10 de octubre de 2022.

Esto gana un inmigrante salvadoreño en México, haciendo malabares en los semáforos 🚦😱 Posted by Soy de Nueva Italia Vali on Monday, October 10, 2022