El "coche hamburguesa" de 'Bob Esponja' sí existe y es captado en video circulando por las calles

Miles de personas viven experiencias o ven cosas en las calles que serían imposibles de creer de no ser porque fueron capturadas en video y un usuario causó risas al mostrar un transporte sin igual.

Graban Cangremóvil de Bob Esponja circulando en Las Vegas: video se hace viral en TikTok

@davidpru3 fue el tiktoker que se volvió viral por compartir un clip donde se observa en medio de la calle circulando un auto en forma de hamburguesa.

Los jóvenes que iban sobre él se mostraban felices y de hecho, el internauta se dio cuenta de que se trataba de una réplica exacta del Cangremóvil, el cual aparece en la cinta animada 'Bob Esponja la película' de 2004, por lo cual a su material le agregó una canción de la reconocida serie.

Específicamente el transporte en forma de comida es usado en la trama por Bob Esponja y Patricio para llegar a ciudad Almeja con el fin de recuperar la corona del Rey Neptuno y salvar a Don Cangrejo de la muerte.

Su diseño fue amado por todos los fans de Bob Esponja, pero nadie se había atrevido a tratar de crearlo en la vida real hasta éste momento.

El video publicado el 27 de julio titulado "Las cosas que ves en La Vegas" se esparció rápidamente y hasta ahora tiene 3.9 millones de vistas.



Los usuarios de la red social no tardaron en expresar que tienen envidia, ya que desean un carro así. Además de realizar chistes al respecto del avistamiento.

"Hoy conocí la envidia", "¿La gasolina será catsup o mostaza?", "Cosas que no ocupo pero necesito en mi vida", "Carros en Veracruz", "Cuando me gane la lotería no diré nada, pero habrá señales", "Yo lo quiero", "No sabía que lo quería hasta que vi este video", "Hasta tiene queso, es perfecta" o "Van a ciudad Almeja, no tengo pruebas, pero tampoco dudas", es la manera en que reaccionaron.



Si bien no había información sobre quiénes eran los dueños del Cangremóvil, con un poco de investigación se encontró que el youtuber Matthew Beem fue el de la idea original.

En su canal compartió el video sobre el proceso para crear este automóvil y además, cómo logró manejarlo desde Colorado hasta la ciudad de Los Ángeles para llevarlo a los Estudios de Animación de Nickelodeon con el fin de que las personas que trabajan creando la serie de 'Bob Esponja' pudieran verlo.

Por supuesto su aventura obtuvo mucha respuesta positiva y si quieres verla de principio a fin puedes dar click en el video de aquí abajo.

