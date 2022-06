Convirtió su condición en una oportunidad: busca promover Gillete por su excesivo vello facial

Tiempo atrás los estándares de belleza enseñaron que las mujeres deben estar libres de vello de ciertas áreas de su cuerpo.

Sin embargo hoy es diferente, pues millones de mujeres han mostrado gracias a las redes sociales que no hay nada de malo en tenerlo gracias al body positive.

Este movimiento busca enseñar que todos los cuerpos son únicos, bellos y que no existe un solo "estándar".

Quien comenzó a promoverlo en TikTok hace más de un año fue la usuaria @thatgirlsare, mediante sus videos donde da tips de ropa plus size, maquillaje y mensajes para aumentar la autoestima de quienes la siguen.

La TikToker sufre de una condición que le da a su rostro excesivo vello facial

Ella se suele mostrar al natural en sus publicaciones, lo cual hace que reciba mensajes de felicitación.

Y es que @thatgirlsare tiene hirsutismo, una condición que hace que tenga un crecimiento excesivo de vello oscuro y grueso que se puede presentar en lugares como la cara, pecho y espalda.

Esto se debe al exceso de hormonas masculinas en su cuerpo, de acuerdo al portal 'Mayo Clinic'.



El vello se puede ver claramente en la barbilla de su cara, y la tiktoker mandó un contundente mensaje donde deja en claro que las opiniones negativas de los demás no la afectan.

Mejor manifestó que las mujeres que padecen la misma condición que ella no están solas.

"Chica, eres más que sólo tu vello facial. Que lo tengas no significa que no puedas sentirte sexy o atractiva. Tener vello facial no te hace fea sin importar lo que los demás digan."



Sus seguidores, que en su mayoría son mujeres, se sienten agradecidas por sus videos tan empáticos.

"Me has ayudado mucho, gracias por ser increíble", "Tu vello luce igual que el mío, gracias por mostrarme que no soy la única", "Gracias, estás haciendo que las mujeres se sientan atractivas tal y como son", o "Me inspiras con tu valentía, eres una gran persona", son algunos comentarios que se pueden leer.



La creadora de contenido se ha acostumbrado a tener una cierta cantidad de vello en su cara; no obstante en ocasiones lo retira con ayuda de un rastrillo, ya que los usa desde hace más de una década cuando su vello comenzó a crecer.

Esto hizo que surgiera una idea, pedirle a la marca Gillete, la cual usa con regularidad, que la incluya en su publicidad para así llegar a las mujeres, quienes usan igual rastrillos en el rostro por diversos motivos.

A finales del mes de marzo de 2022, en su perfil subió un video explicando por qué sería una buena idea y, por supuesto, sus más de 60 mil seguidores la apoyaron.

Así le pidio a Gillette que la contrate para publicidad en TikTok

"Este es un mensaje para Gillette... Bueno ahora que tengo tu atención Gillette ¿Podrías dejarme ser la primera mujer en tu publicidad que se rasure la cara con un rastrillo? Tengo 12 años de experiencia y mucha gente estaría feliz de ver a alguien como yo rasurándose la cara".



Esta marca de rastrillos efectivamente sólo se enfoca en el público masculino, así que @thegirlsare pide inclusión para mostrar que las mujeres también tienen vello facial y sus productos son los adecuados para sus necesidades.



Pronto su clip donde muestra cómo es su proceso para rasurarse y el mensaje para Gillette comenzó a esparcirse hasta llegar a ser visto por más de 50 mil personas.

En la sección de comentarios, sus seguidoras no dudaron en etiquetar a la marca una y otra vez para que aceptaran la propuesta.



Adicionalmente recibió ayuda de mujeres que sufren de el Síndrome del Ovario Poliquístico, el cual puede generar una cantidad excesiva de vello facial.