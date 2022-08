¿Fue por tener canas? Conductora es despedida tras 35 años en TV y causa polémica en Internet

Despiden a conductora Lisa LaFlamme por portar canas: conoce su historia

Las celebridades siempre sorprenden con sus cambios de look, y algunas de ellas se animan a mostrar de manera natural sus canas para romper estereotipos.

Esto fue lo que hizo la presentadora canadiense de televisión Lisa LaFlamme, quien decidió dejar de teñirse el cabello en la pandemia, debido a que no le era posible ir a la estética, de acuerdo al portal 'The Globe and Mail'.

"Finalmente dije: '¿por qué molestarse? Me estoy poniendo gris'. Honestamente, si hubiera sabido que el confinamiento podría ser tan liberador en ese frente, lo habría hecho mucho antes".



La mujer de 58 años, salió al aire en diversas ocasiones con su nuevo look para dar las noticias dentro de la cadena CTV National News y todo parecía marchar bien; sin embargo, de manera repentina anunció que la empresa decidió darle fin a su contrato.



LaFlamme, quien trabajó en ese lugar durante 35 años, confirmó su salida mediante un video en Twitter publicado el pasado 15 de agosto, en el que anunció que ya no sería parte de CTV News.

"El 29 de junio me informaron de que Bell Media había tomado, entre comillas, la "decisión comercial" de rescindir mi contrato, poniendo fin a mi larga carrera en CTV News. Me cayó por sorpresa. Y todavía estoy sorprendida y triste por la decisión".



La periodista recalcó que dejó la empresa de una manera que "no fue de su elección" y agradeció a la audiencia por apoyarla en su carrera durante todo este tiempo.



Si bien, ella no especificó que su despido fuera por su cabello gris, usuarios en Internet comenzaron a especular que las canas de la mujer podría ser la razón de su salida de televisión, incluso hubo quienes señalaron que el sexismo pudo jugar un papel en todo el asunto.

Internet defendió a la conductora Lisa LaFlamme tras su despido y su caso se volvió viral

El enojo por su salida de la TV fue más notorio en Twitter, donde los usuarios hicieron comparaciones sobre cómo los presentadores de noticias hombres pueden tener el cabello gris sin repercusión alguna.

"Lloyd Robertson, canoso, se retiró por sus propios medios a los 77 años. Peter Mansbridge, canoso y calvo, se retiró a sus 68 años. Brian Williams, canoso, se retiró por sus propios medios a los 75 años. Lisa LaFlamme, canosa, despedida a los 58 años, vaya injusticia", expresó un usuario en la red social.



No pasó mucho tiempo para que Lisa LaFlamme fuera defendida por usuarios de Internet, quienes mostraron su disgusto luego de que la presentadora fuera reemplazada por un hombre de 39 años.

"No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Lisa Laflamme fue despedida por sus canas y no creo que sea la única mujer que pasa por esto en verdad. ¿Cuántas presentadoras hemos visto con el pelo gris?", "Lisa LaFlamme con el pelo gris se ve hermosa, adorable, con clase e increíble. Odio ver que las mujeres están siendo discriminadas y maltratadas por la apariencia" o "No me digan que las canas y el sexismo están fuera de la mesa, lamentablemente esto les pasa a las presentadoras en muchas partes del mundo", fue cómo reaccionaron algunos internautas.

Empresas en Canadá también empatizaron con Lisa LaFlamme

El apoyo a Lisa LaFlamme continuó a tal nivel, que incluso la cuenta de Twitter de comida rápida Wendy's en Canadá, cambió su logotipo (el cual es el rostro de una niña con cabello rojizo) y ahora, es una niña con cabello plateado, en honor a la presentadora.

"Porque una estrella es una estrella sin importar el color del cabello" fue el mensaje que acompañó la nueva imagen de Wendy's.



Esta no ha sido la única marca que se ha unido al movimiento en apoyo a LaFlamme, pues Dove Canadá donó 100 mil dólares a una organización que aboga por lugares de trabajo inclusivos para las mujeres y también ha cambiado el color de su logo a gris y ha creado el hasthag #KeepTheGrey (Mantener el gris).

Ambas acciones están siendo aplaudidas por los usuarios de Internet, quienes aún apoyan a la profesionista a pesar de que ella no ha emitidio otro comunicado respecto a su situación y lo que hará en adelante.