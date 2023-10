Prestaron dinero y nunca les pagaron: internautas narran las peores historias que vivieron

“Mi exnovia, de 7 años, cuando fuimos novios por medio del banco le hice un préstamo (los créditos en el banco están a mi nombre). Y hoy, me escribió un mensaje diciendo que ella no puede seguir pagando las cuotas mensuales porque no tiene dinero. Lo cual es falso, tiene un negocio y además se casó hace unos meses y su actual pareja también tiene una empresa”, contó en busca de asesoría para ver si puede proceder de forma legal contra su ex.