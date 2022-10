Chica con extraña enfermedad en la piel es un éxito en Instagram por su mensaje ‘body positive’

Claire Spurgeon es una chica de 25 años originaria de Essex, Inglaterra, que padece psoriasis ( una enfermedad cutánea que también tiene Kim Kardashian). Como parte de los síntomas de la afección autoinmune, la piel de la joven presenta manchas rojas en todo el cuerpo.

Al principio a la joven le avergonzaba mostrar su piel debido a las marcas, pero con el tiempo aprendió a vivir con su condición y ahora presume su cuerpo sin prejuicios en redes sociales.

Claire Spurgeon fue diagnosticada con psoriasis a los 19 años de edad

Claire ha lidiado con la psoriasis desde que tenía 19 años, cuando en 2017, la diagnosticaron después de que una quemadura que sol nunca se curó.

“Cuando lo obtuve por primera vez, definitivamente estaba cohibida. Tenía 19 años y te preocupas mucho más por tu apariencia a esa edad. Puedes tener el gen de la psoriasis en tu cuerpo, pero es posible que no tengas la enfermedad hasta que se desencadene. En mi caso, tenía quemaduras solares en los hombros y ese fue el desencadenante de mi psoriasis, la quemadura solar nunca se curó, mis hombros se secaron mucho y luego tuve otros puntos que aparecieron en mi cuerpo. Luego siguió propagándose y propagándose", contó Claire Spurgeon a ‘Daily Star’ el 6 de noviembre de 2021.

Cabe mencionar que la psoriasis no tiene cura, pero sí tratamiento que ayuda a aliviar las molestias. Esto propició a que la veinteañera hiciera las paces con su enfermedad y comenzara a publicar fotografías en Instagram para visibilizar su condición y así informar a quienes tenían dudas al respecto:

"Me tomó años aceptar mi piel y no estar petrificada para usar un bikini en la playa. Tenía miedo constante de que alguien me señalara... ¡Y lo hacían! Me sorprendió la cantidad de personas que preguntaban abiertamente '¿Qué te pasa?' En ese momento estaba muy avergonzada, pero ahora entiendo que simplemente no estaban al tanto y tenían curiosidad", mencionó Claire Spurgeon a ‘Daily Star’ el 6 de noviembre de 2021.

Claire Spurgeon se convirtió en una ‘influencer body positive’ al mostrar su psoriasis sin miedo

Gracias a su camino de autoaceptación, hoy en día la chica se convirtió en una ‘influencer’ que empodera a sus seguidores con el fin de desafiar y cuestionar los cánones de belleza tradicionales, especialmente entre aquellos que igualmente padecen de psoriasis.

De modo que se ha convertido en una embajadora del ‘body positive’, movimiento social que reivindica positivamente todos los tipos de cuerpo sin importar la edad, talla, color o género.

"Odiaba mi reflejo en el espejo y perdí toda confianza. Pasaron años hasta que pude decir las palabras 'Tengo psoriasis'. Mi mentalidad es completamente opuesta ahora y si puedo superar cómo me sentía a los 19, ¡puedo hacer cualquier cosa! No es fácil aceptar un cambio así en tu apariencia, pero cuando te das cuenta de que eres único, se vuelve más fácil mostrar tu piel", escribió Claire Spurgeon en su cuenta de Instagram el 14 de mayo de 2022.