Chris Martin, de Coldplay, es el más tierno de todos: les dio el mejor regalo a unos fans

Chris Martin es experto en consentir a sus fans; si bien durante la cuarentena por COVID-19 improvisó un concierto en línea, días atrás tuvo un gran gesto con un par de fans en Reino Unido.

Resulta que el pasado 26 de junio, Hannah y Jeremy visitaron un bar llamado The Stag Inn, ubicado en Hinton Charterhouse. Todo transcurría de manera normal hasta que apareció Chris Martin en el lugar.

El regalo de Chris Martin a los futuros novios

Ambos comenzaron a platicar con el cantante, expresaron que estaban comprometidos y planeaban realizar su primer baile como marido y mujer con una canción de Coldplay.

La melodía elegida era 'A Sky Full of Stars', uno de sus éxitos más populares del momento. Pocos segundos después, el inglés de 45 años no dudó en preguntarle al dueño del bar si podía utilizar el piano que se encontraba en aquel lugar para tocar.

Los prometidos se encontraban en total shock porque no solamente tuvieron la oportunidad de hablar con él, sino también escuchar su canción deseada de la mano del músico.

En una entrevista con la 'BBC', la afortunada novia Hannah confesó que el momento mágico "lo atesorarían por siempre".



Ambos igual resaltaron lo afortunados que son, pues es algo que jamás creían pudiera pasarles.

"Es un pueblo tan pequeño y ni en un millón de años podríamos imaginar que esto nos pasaría a nosotros.Deseamos haberlo invitado a nuestra boda, pero estábamos en estado de shock. Ahora nuestro primer baile se ha convertido en un gran momento".



El especial momento fue capturado gracias a un video publicado en Twitter por el pub The Stag Inn, el cual fue titulado de la siguiente manera:

"Nunca se sabe quién puede venir a tomar una pinta. @coldplay. qué hombre tan encantador es", refiriéndose a Chris Martin.



Allí se puede ver la interacción de Chris Martin con la pareja, a quien no dudó en preguntarles cuándo sería la especial boda y contestaron de manera nerviosa que todo se realizaría el 29 de agosto.

Aun cuando no está confirmado, se rumora que el líder de Coldplay estuvo en aquel lugar debido a que había visitado el famoso festival Glastonbury como espectador junto a Dakota Johnson, y se detuvieron en aquel bar para relajarse y tomar una cerveza.

La respuesta del público al ver el video

El clip ha conseguido en pocos días más de un millón de reproducciones, alrededor de 51 mil likes y muchos retuits.

En los comentarios, se felicitó a la pareja y recalcaron que tuvieron mucha suerte al encontrarlo y que les dedicara una canción.

"Cosas que jamás me pasarían a mí, qué envidia", "No se han casado y ya tuvieron el mejor regalo del mundo", "Su nivel de suerte está a otro nivel, de verdad no puedo creer que se lo encontraran y de paso les cantara" o "Gracias Chris Martin por hacer cosas lindas por tus fans", son algunos comentarios que se pueden leer en Twitter.