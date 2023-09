Chofer de Uber graba momento en que policías arrestan a su pasajero y desata divertidas reacciones

Es bien sabido que a los usuarios de TikTok nos encanta el chismecito y las historias sorprendentes, pero sobre todo reales, así que algunos conductores de Uber han comenzado a compartir desde hace algún tiempo sucesos insólitos que les suceden con sus pasajeros.

En esta ocasión, una nueva historia de uno de estos choferes se hizo viral al compartir un hecho que sucedió desde antes de que el usuario de la aplicación pudiera ingresar a su vehículo.

¿Por qué se llevaron al pasajero de Uber?

El usuario de Uber fue interceptado por elementos de la policía en plena calle, antes de subir al coche que ya estaba llegando al lugar y que captó el momento preciso en que todo sucedía.

El incidente quedó captado en video y el chofer lo subió a su cuenta de TikTok (@edgarmoraleon), donde los usuarios lo tomaron de manera cómica.

Según la narración, el chico que lo esperaba fue abordado por un presunto estado de embriaguez.

En el clip se ve cómo el joven se sostiene de un poste de luz, mientras los policías intentan llevarlo consigo, creando una escena cómica y muy peculiar. Ante todo esto, el chofer sólo dice:

"No mam*n banda, se están llevando a mi usuario. ¿Qué hago? ¿Le tiro un paro o qué ped*? Creo que viene bien ped* el morro, pero no me voy a meter en ped*s a o pen**jo. Me andaba señalando que ya había llegado su Uber".

Las reacciones en Internet

Al momento, el video ya cuenta con más de 3.2 millones de visualizaciones y 515 mil likes, pues generó interés y varios comentarios debido a que fue tomado con humor.

"Te ganaron el viaje, hermano.. Llegó su otro uber", "¡Le ganaron el pasaje!", "Jajaja 5 minutos más le salvas la vida", "A mí así me pasó, estaba esperando mi Uber y como 2 metros antes que el llegara, me cayó la Municipal y ya me iban a llevar en mi cumpleaños jajajaja", "Momentos edomex jajaja", "Carnal, cancélame el viaje porfa jajaja", "Ponle la canción de 'me dejaste abrazado de un poste' jajaja", "Tal vez te salvaron de un asalto jajajajajaja en Ecatepec ya no se sabe", "Ese Uber está a toda madre, con experiencia de arrestado y todo", "El lado positivo: que el viaje le va a salir gratis".

Algunos criticaron que el conductor no se haya involucrado, sin embargo, él explicó que tuvo miedo, ya que en Ecatepec "los separos están bien feos y agarran parejo con todos".