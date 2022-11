Joven se fue de fiesta sin avisar y el bar subió su foto a redes sociales: “Ya la exhibieron”

Las historias de fiestas virales suelen tener un divertido contexto que las destaca de las anécdotas tradicionales, como el grupo de alumnos que celebraron un cumpleaños falso para no tener clases o las jóvenes mexicanas que salieron sin avisarle a nadie, pero en redes sociales las evidenció quien menos se lo esperaban.

Chica se fue de fiesta sin avisar y el club nocturno subió su foto a redes sociales

Una usuaria de TikTok identificada como Daniela Ibarra sorprendió a los internautas con su anécdota en un club nocturno de Zacatecas, México, pues salió de fiesta junto con su amiga sin avisarle a terceros. Ni siquiera subió fotos o videos para pasar desapercibida, sin embargo, el lugar al que asistió le tomó una foto mientras disfrutaba de la noche para posteriormente publicarla en su cuenta de Facebook.

El divertido incidente rápidamente se viralizó alcanzando más de cinco millones de reproducciones y generando miles de comentarios al respecto, algunos que pueden leerse en la sección de comentarios son los siguientes:

“Te tocó un buen fotógrafo o eres muy fotogénica porque saliste muy bien en la foto de infraganti”, “Atrapada, pero jamás derrotada”, “Tienes que admitir que fue una foto increíble. O sea, sí te quemaron en redes, pero te ves espectacular”, “No, pues ni como ayudarte amiga”, “Ya la exhibieron, pero supongo que la chica no reclamó porque su foto está fabulosa”, “Bueno, podría ser peor: que le tomaran la foto con otro chavo”, “Amiga, no te quejes de que fotogénica eres” o “Ahora tenemos que ir con cuidado a los clubes porque te toman foto sin permiso, eso no está chido”.

Curiosamente, en los comentarios también hubo personas que se familiarizaron con la situación porque vivieron situaciones similares:

“A mi ex le pasó algo parecido, me dijo que iba a estar en su casa y salió en las noticias por un incidente que hubo en el antro”, “Nos pasó a mi amiga y a mí cuando fuimos a ver a Michael G y nos subieron a la página”, “Viví algo similar, mi mamá me vio en televisión en un concierto que no me dio permiso” o “Es peor cuando la toman con alguien que no es la pareja, así me pasó a mí y nunca pude convencerla de que posé por el calor del momento. Era obvio que si estaba siendo infiel no hubiera permitido que me fotografiaran”.

Eso sí, aunque muchos internautas dieron por sentado que Daniela Ibarra se estaba escondiendo de su pareja para salir de fiesta junto a su amiga, la chica nunca explicó de quién se estaba ocultando. Por esta razón, algunos señalaron que tal vez se trataba de su papá, hermano, de su jefe o hasta alguien a quien le debía dinero.

¿Tú qué opinas sobre esta curiosa historia viral? Cuéntanos en los comentarios.