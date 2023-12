Chica va a la posada del trabajo de su novio y descubre que tiene una 'Querida socia': se hizo viral

Mariana Yáñez, originaria del estado de Hidalgo, México, se hizo viral luego de compartir en TikTok la historia sobre lo que pasó al acompañar a su novio a su posada del trabajo, un evento en el que no se esperaba lo que le pasó.

¿Qué le pasó a Mariana en la posada del trabajo de su novio?

La chica compartió en su cuenta de TikTok @momyluz 'el recuento de los daños' con todo lo que pasó, con la descripción: "Quedé (y un emoji con cara de payaso), quedamos (y 3 caritas de payaso)".

En el video se ven algunas mesas con manteles navideños, mientras Mariana describe en texto: "Me invitó a la posada de su trabajo, sin saber lo que pasaría". Con una imagen de papas fritas en un plato de unicel con salsa Valentina colocó: "Aunque no conocía a nadie, todo iba bien..."

La siguiente imagen es una selfie de ella sonriendo con su novio atrás, a la que le puso: "hasta que..."

En la siguiente parte del video se ve cómo una compañera del trabajo de su novio, vestida con pantalón de mezclilla, blusa blanca, bolsa blanca y blazer amarillo, está frente a ella cantándole 'directamente' la canción de Jenni Rivera llamada 'Querida socia' con mucho sentimiento y hasta señalándola, mientras sostiene una michelada con la mano derecha.

Aunque no alcanza a vérsele el rostro, se ve que tiene el cabello oscuro (igual que Mariana) y largo.

"Quédate, con tu traje de novia, yo me quedo con la cama", se le escucha cantar a la chica.



La 'cantante de karaoke' se une a otra 'amiga' laboral que usa jeans, blusa blanca y chamarra de piel negra, quien también bebe, canta y se ríe, para finalmente abrazar a la otra.

Sobre el clip, en esta última escena, Mariana, a quien se le escucha la risa escribió: "Sólo me reía con nervios, por el sentimiento con el que la cantaba".



Ahí concluye el corto video de 25 segundos que impactó tanto en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el video de la chica a la que le cantan 'Querida socia' en la posada del trabajo de su novio?

Los usuarios de redes sociales acudieron al sentido común y a la lógica para darse cuenta de que, si Mariana previamente no conocía a nadie y ella no estaba cantando con sentimiento la misma canción, entonces esa interpretación de 'Querida socia' era directamente para ella, resaltando que lo más probable es que su novio le fuera infiel con su compañera de trabajo, ahora 'socia' de la joven.

"Corre, sal de ahí, amiga", "¿Pa' eso quieren ir a las posadas?", "Y la otra se la llevó como diciendo: 'ya la regamos'", "Ya deberías de estar soltera, no lo hacen de broma", "Qué pasaditas, yo me levanto y me voy, ahí que se lo queden", "Qué oso pensar que se ve bien dedicándote eso", "¿Se lo digo yo o se lo dicen ustedes?", "Después de esa pongan la contestación y se quedan sentaditas jajajaja Mi amiga la aplicó", "Con los ojos cerrados iré tras de él...", escribieron algunos.



En tan sólo 4 días de haberse subido el video ya cuenta con 2.1 millones de reproducciones, casi 92 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.

En los comentarios de un video posterior, que ya suma millón y medio de visualizaciones, la susodicha, quien no esperaba hacerse tan viral, dio a entender que ya había terminado con su novio, pero le pasó el chisme a la influencer Amyrey para contarlo completo.