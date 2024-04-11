Historias virales

El extraño caso de 'la mantarraya virgen': científicos explican cómo se embarazó sin un macho

A pesar de no haber compartido su tanque de agua con un macho en al menos 8 años, la mantarraya Charlotte quedó preñada, ¿cómo pasó?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video ¿Esta mantarraya quedó embarazada de un tiburón? El caso que tiene asombrado a los científicos

Una mantarraya llamada Charlotte ha llamado la atención de la comunidad científica en Estados Unidos y el resto del mundo. La residente del Aquarium and Shark Lab de Team ECCO, en Hendersonville, Carolina del Norte, está embarazada sin haber tenido contacto con un macho de su especie por varios años.

Charlotte, la mantarraya que se autoinceminó es un caso de estudio para la ciencia
Charlotte, la mantarraya que se autoinceminó es un caso de estudio para la ciencia
Imagen Getty Images/Creada con IA

Charlotte: La historia de la mantarraya que se autofecundó

PUBLICIDAD

De acuerdo con información del portal ‘AP’, fue el 13 de febrero de 2024 que el acuario, a través de su cuenta de Facebook, relató que Charlotte estaba esperando crías, a pesar de no haber tenido contacto con un macho de su especie.

“Aquí está nuestra chica diciendo: ‘Hey, feliz Día de San Valentín! ¡Tengamos unas crías!'”, dijo Brenda Ramer, directora ejecutiva del Aquarium and Shark Lab.
Charlotte estuvo varios años sin tener contacto con un macho de su especie.
Charlotte estuvo varios años sin tener contacto con un macho de su especie.
Imagen Getty Images

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


En las actualizaciones que proporciona el acuario, mediante sus redes sociales, mencionan que la ecografía (ulstrasonido) de Charlotte salió bien y muestra que está saludable, con un buen apetito y, además, ha comenzado a relacionarse con otros animales del acuario.

'La mantarraya virgen': ¿Cómo logró Charlotte embarazarse sin un macho?

Los científicos explican esta autoinseminación como un ejemplo de partenogénesis, un proceso de reproducción asexual en el que las crías se desarrollan a partir de óvulos no fecundados, sin la participación genética de un macho.

Si bien la partenogénesis no es exclusiva de las mantarrayas, sí es un evento poco común en su especie.

@_teamecco_

2-21-24 update! Thank you everyone for staying tuned with Charlotte! #teamecco #aquarium #science #stingray

♬ original sound - Team ECCO


Kady Lyons, científica investigadora del Acuario de Georgia en Atlanta, aseguró que estos animales no se están clonando a sí mismos. Lo que ocurre es que un óvulo femenino se fusiona con otra célula, lo que desencadena una división celular y da paso al desarrollo de un embrión.

La célula que se fusiona con el óvulo se conoce como corpúsculo polar y se produce cuando una hembra está creando un óvulo, pero normalmente no se utiliza.

“No sabemos por qué ocurre. Sólo que es una especie de fenómeno bastante interesante que parecen poder hacer”, expresó.


Esto se ha documentado en otros animales como cóndores de California, dragones de Komodo y serpientes de agua de vientre plano, pero es la primera vez que ocurre en una mantarraya, por ello es que su caso se ha vuelto tan viral.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que una experta en rayas dijo al portal antes citado que es imposible que Charlotte se haya apareado con alguno de los cinco pequeños tiburones que comparten su acuario, pese a los reportes que afirmaban dicho acontecimiento.

¿Qué te pareció el caso de la mantarraya Charlotte? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.


Relacionados:
Historias viralesAnimalesAnimales AsombrososNaturaleza