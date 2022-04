La historia detrás de ‘Cuando pase el temblor’ de Soda Stereo: el significado oculto

Soda Stereo es una de las bandas argentinas que ha marcado huella en todo el mundo, pues las letras de sus canciones son coreadas por muchos.

Además de que el vocalista, Gustavo Cerati, se robó el cariño de millones por su sencillez y talento.

Cada uno de sus temas musicales tienen un significado; en está ocasión hablaremos de una de las más emblemáticas 'Cuando pase el temblor', la cual formó parte del segundo disco 'Nada Personal', lanzado en 1985.

¿‘Cuando pase el temblor’ está inspirada en México?

Mucho se ha hablado sobre la canción que aseguran está inspirada en la tragedia que vivió el país en 1985, desde entonces ha causado revuelo por su significado.

El sencillo ‘Cuando pase el temblor’, se lanzó en el país dos años después de su estreno en Argentina, en 1987, volviéndose la melodía que más veces interpretó en vivo Soda Stereo.

Por ello, muchos aseveran que el fallecido vocalista se inspiró en uno de los terremotos más grandes que ha vivido el país.

Y es que los mexicanos, tras recuperarse de una de sus mayores y más impactantes catástrofes naturales, se apropiaron del tema.

Pero, no es así, Cerati reveló que la letra en realidad está inspirada en las emociones que una persona tiene durante una catarsis.

En México se convirtió en un clásico por el terremoto de 1985

Una vez pasado el temblor, los mexicanos abrazaron la canción con la que se sintieron identificados.

La letra tiene un significado enigmático, como la mayoría de las composiciones de la agrupación.

Tras el golpe de la tragedia y con el ímpetu por salir adelante, en México, el tema musical se hizo un himno.

“Yo caminaré entre las piedras. Hasta sentir el temblor. En mis piernas. A veces tengo temor, lo sé. A veces, vergüenza, oh-oh. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor. En mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé. Nadie me espera, uoh-oh. Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar (Y hablar). Del temblor. Te besaré en el templo, lo sé. Será un buen momento, oh-oh”, dice la letra.



Es interesante reconocer el hecho de que cada mente le dio un significado a lo que se estaba viviendo en aquel entonces.

Gustavo Cerati aclaró el verdadero significado

Inspirado en paisajes del noroeste argentino que había visitado de chico junto a su familia, Gustavo Cerati le fue dando forma al tema y así lo explicó a lo largo de varias entrevistas.

“Es un poco una fusión, no forzada, de una especie de reggae con un aire de carnavalito; nos empezó a gustar lo que surgía y me puse a escribir sobre ese lugar que recordaba. Al mismo tiempo, no hacía mucho que había ocurrido un terremoto terrible en México; me impactaba mucho esa noticia, y la relacioné con algo totalmente emocional”, retomó ‘La Nación’.



Es por eso que, más allá de las alusiones telúricas y la apropiación mexicana, tiene más que ver con los miedos y las inseguridades que suelen envolver a una persona que está atravesando una situación.