¡Amaranto en camino! Camilo y Evaluna revelan nombre de su segundo bebé y esto opinan sus fans

Camilo y Evaluna confirmaron que están a la espera de su segundo bebé, revelando además que llevará el nombre de Amaranto y los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales.

¿Cómo se llamará el segundo bebé de Camilo y Evaluna?

Aunque desde hace semanas la noticia se había dado de forma extraoficial a través de una revista, ahora es la misma pareja la que a través de un emotivo video confirma que ‘La tribu’ crece.

La pareja publicó una grabación en la que se ve a Camilo en familia junto Evaluna e Índigo, su hija mayor, construyendo una casita para luego mostrar a la orgullosa mamá presumiendo pancita de embarazo.

Junto al video, la hija de Ricardo Montaner explicó que su esposo le había escrito ese poema y reveló que habían elegido como nombre para el nuevo integrante de la familia Amaranto.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO”, publicaron.

Fans reaccionan al nombre que llevará en segundo bebé de Evaluna y Camilo

La misma conmoción que causó la llegada de su primogénita y la elección de Índigo para nombrarla ha generado entre los usuarios de redes sociales la revelación de Amaranto como nombre del segundo bebé de la famosa pareja.

No había pasado ni un par de horas del anuncio cuando a través de X, antes Twitter, los internautas se dividieron en opiniones y es que mientras ‘La tribu’ de Camilo se mostró enamorada de la elección otros siguen incrédulos ante el nombre.

“¿Cómo que el hijo que va a tener Evaluna se va a llamar Amaranto?”; “El nuevo hijo/a de Camilo y Evaluna se va a llamar Amaranto. ¡¡¡Yo así no puedo chicos... renuncio!!!”; “¿Wey, qué tienen los famosos en su mente que a sus hijos les ponen nombres rarísimos? El bebé de Leslie Polinesia se llama Alquimia y ahora el nuevo bebé de Camilo y Evaluna se llamará Amaranto”; “El nuevo hijx de Camilo y Evaluna se va a llamar Amaranto y yo solo pienso en que ni si quiera importa el nombre sino en lo hermosa que es la paternidad deseada”; “A mí me suena tan lindo el nombre Amaranto”; “Camilo, tqmm pero, ¿cómo que le vas a poner Amaranto a tu hij@?”, son algunos de los comentarios.

¿Qué significa Amaranto, el nombre del bebé de Camilo y Evaluna?

Aunque la pareja en el anuncio de su segundo embarazo no dio detalles sobre el detrás de la elección para nombre del bebé que viene en camino, algunos sitios en línea han publicado algunos de los significados que se le atribuyen al nombre.

De acuerdo con ‘Víapaís’ el nombre es considerado por algunas culturas sinónimo de inmortalidad y la resistencia debido a la capacidad de la planta a sobrevivir en condiciones adversas.