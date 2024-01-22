Carolina Herrera lanza nuevo bolso de lujo y lo comparan con un "costal": cuesta un dineral y así luce
Carolina Herrera lanzó una bolsa de lujo que tiene a los seguidores molestos pues aseguran vale un dineral y se apropió de la cultura colombiana y costarricense.
Carolina Herrera lanzó una bolsa de lujo que desató polémica pues, aseguran en redes, parece un costal. Además, acusan a la firma de apropiación cultural, otra vez.
¿Cuánto cuesta la boda de Carolina Herrera que supuestamente parece un costal?
La firma fundada por la venezolana Carolina Herrera de nuevo está en el ojo del huracán tras el lanzamiento de la bolsa ‘Poncho bag’, misma que ha recibido una oleada de críticas pues, aseguran, emula al diseño de costal.
La bolsa es exhibida en la página oficial de la marca en ocho diferentes colores, materiales y diseños que van en precios desde los 15 mil hasta los 26 mil pesos, poco más mil 200 dólares, la de mayor precio.
El accesorio, al hombro, cuenta con un diseño simple, con forma cuadrada y flecos en la parte baja. Aunque puede variar en colores y apliques.
“El bolso Poncho está elaborado en lino con diseño de rayas y las iniciales de Carolina a contraste y flecos en la parte inferior. Gracias a su asa, puede llevarse como bolso de hombro”, se lee en la descripción del producto en el sitio oficial de la firma en México.
Bolso Carolina Herrera recibe críticas por supuesta apropiación cultural
A través de las redes sociales de la marca y en otras plataformas como X se desató tremenda polémica pues aseguran que la bolsa parece una réplica de los costales en los que se transporta el café en países como Colombia, incluso, destacan el parecido con la bandera de Costa Rica.
Razón por la que también acusan una vez a la firma de que su diseño es más una apropiación cultural que una inspiración o reconocimiento a la cultura de dichos países, pues también compararon las sandalias que venden junto a la bolsa, con las que usan supuestamente los campesinos.
“Me parece complicado, pero creo que es lucrarse de la identidad de un producto que representa la identidad de un país como Colombia, ese es el color y el estilo de los sacos de café de exportación en Colombia”; “La bolsa de los campesinos costarricenses, los colores de la bandera, solo le faltó el escudo de Costa Rica. Eso no es inspiración eso es apropiación”; “Que lindo lucro con apropiación cultural”; “Dime que lucras con apropiación cultural sin decirme que lucras con apropiación cultural. Vaya, vaya se le acabo la creatividad al grupo de producción”, son algunas de las opiniones, aunque también se manifestaron los que consideraron el precio de la bolsa como excesivo y los que salieron en defensa de la firma.
El nuevo bolso de #CarolinaHerrera no es más que un poncho con precio irracional. Jamás compraría eso y amo esa marca pic.twitter.com/rUfsSMz3Hp— Lacriticona2.0 (@criticonax2) January 19, 2024
“Cómo hay gente incómoda, da la casualidad de que los colores clásicos de CH son el rojo y azul, no es la bandera de un país y la bolsa que parece yute eso se puede encontrar en cualquier parte de América no son de una cultura específica”, “El nuevo bolso de #CarolinaHerrera no es más que un poncho con precio irracional. Jamás compraría eso y amo esa marca”.
Esta no es la primera polémica que enfrenta la marca pues, en 2019, Carolina Herrera fue señalada por la secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, por supuesta apropiación cultural en la colección Resort 2020, por el supuesto uso de técnicas de bordado y patrones identitarios de comunidades indígenas.