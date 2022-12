Con 99 años bisabuelita baila reguetón y causa furor en TikTok: “Tiene más ritmo que yo”

Algunos bisabuelos tienen como secreto de longevidad beber tequila, otros se revitalizan reaccionando a las escenas de ‘Game of Thrones’ (‘Juego de Tronos’ en español) y algunos más se mantienen alegres y joviales gracias a bailar y compartir momentos familiares.

Así lo demostró Juan Carlos, mejor conocido en redes sociales como Pollo Tierno, un chico de Lima, Perú, que captó en video el momento en que su bisabuela de 99 años se animó a moverse al ritmo de ‘El baile de la botella’ y el material rápidamente se viralizó en TikTok.

Bisabuela de 99 años "perrea" y conquista TikTok con sus movimientos

En 1997 Joe Luciano lanzó su sencillo ‘El baile de la botella’, una canción de ritmo tropical, del que se grabó un video musical con bailarinas que danzaban una peculiar coreografía meneando las caderas cerca a una botella (justo como lo indica el título de la canción).

Desde entonces, la dinámica de mover las caderas por encima de una botella colocada en el piso y al ritmo de dicha canción se convirtió en una tradición que muchos latinos replican durante sus fiestas. Ejemplo de ello es la familia del tiktoker Pollo Tierno.

A través de un video de 55 segundos, se puede ver como en una convivencia familiar uno a uno de los presentes pasa al centro de la improvisada pista de baile para presumir sus mejores pasos, aunque quien se llevó el cariño de los internautas fue la bisabuela, quien a los 99 años no dudo en “perrear hasta el piso” a pesar de las advertencias de que podía caerse.

Al final del video, Pollo Tierno incluso bromeó con su bisabuela al gritarle a sus familiares que la volvieran a conectar al oxígeno tras dejarla bailar. Tras viralizarse la grabación, cientos de personas dejaron sus divertidos comentarios al respecto.

“Hermosa tu abuelita, su carita de felicidad”, “Se mueve suave que si no le da un calambre”, “Ya quisiera yo perrear hasta el piso a los 99 años como esa abuelita, pero tengo 30 y ya me truenan las rodillas”, “El final fue lo mejor: ‘Vuelvan a conectarla’”, “Pasen el Instagram de la abuelita, la amé”, “Esa desconectada sacó los pasos prohibidos”, “Qué bello que su bisabuela esté aún con vida y sea tan alegre”, “No me lo creo que tenga 99 años y con tanta vitalidad”, “Esa bisabuela de 99 años tiene más ritmo que yo”, “Es lo máximo, la viejita bailó mejor que todos los que pasaron”, “Esa abuelita tiene mejores pasos que los míos” o “Esa abue se mueve más que mi esposo francés”.