Bailarín se queda sin pantalones a media presentación y lo que hizo para salvar el baile se hace viral: “Excelente decisión”

A bailarín se le cae el pantalón en plena presentación

Las redes sociales se han convertido en proveedoras infalibles de todo tipo de situaciones protagonizadas por personas de todos los puntos del globo globo terráqueo y es que por sus ‘venas’ recorren desde imágenes conmovedoras que provocan lágrimas hasta las divertidas que te dejan con dolor de estómago de tanta risa.

En esta última categoría sobresale el video viral de un bailarín al que su vestuario lo enfrentó a una mala pasada; sin embargo, como todo un profesional hizo lo que nadie imaginó.

A través de la página de Facebook Salsa spain fue compartida la grabación de una presentación de baile en la que una pareja hace una triunfal aparición, pues ambos comienzan con seguridad la presentación hasta que ocurre la 'tragedia.

"Cuando creas que tienes un mal día, espera por esto", se lee sobre el video.

Bailarín se queda sin pantalones a media presentación y lo que hizo para salvar el baile se hace viral. <br> Imagen Facebook



La coreografía parece ir perfecta hasta que él comienza a verse inseguro en las cargadas que presentan algunas dificultades frente a un público curioso.

"Se me caen los pantalones", se lee en otra parte del clip.



La prenda del bailarían parece desprendida de la cintura y en una de las cargadas los seguros del pantalón se atoran con las medias de la bailarina, quien termina también con esta pieza de su vestuario rota.

"Nos enganchamos con esto"; escribió el bailarín sobre la imagen en la que muestra los broches del pantalón.



La música seguía corriendo y los protagonistas de la coreografía intentaban seguir el paso, aunque el pantalón y la gravedad no se los permitían.

El bailarín se quita los pantalones para poder terminar su presentación. Imagen Salsa Spain/Facebook



Para acabar el show con dignidad, el bailarín tomó, la que fue considerada, como la mejor de las decisiones: se quitó, sin reparo, los pantalones frente a un público que reconoció el acto con una ovación.

"Así bailamos el resto de la coreografía. Como se suele decir: show must go on (El show debe continuar)”, escribió al final del video.

Internet reacciona a video de bailarín sin pantalones

El mismo reconocimiento que la pareja de bailarines recibió durante el show se lo dieron los internautas, quienes en la zona de comentarios aplaudieron la actitud del bailarín al no rendirse y terminar la presentación de la mejor manera, aun sin pantalones.