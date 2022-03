Con 87 demostró que no hay edad para cumplir los sueños: conquistó MasterChef y es tiktoker

Para los internautas ya no es extraño encontrarse con abuelos ‘influencers’ en las redes sociales; en este caso, la octogenaria de origen español alcanzó gran popularidad al competir y ganar ‘MasterChef Abuelos’ allá por 2021.

Posteriormente tuvo la oportunidad de publicar su propio recetario titulado ‘Recetas para todos los días’ (2021) y en TikTok e Instagram maravilla a sus más de 200 mil seguidores con sus divertidas anécdotas de vida.

Sin embargo, su vida no siempre estuvo llena de alegrías, con tan solo 4 añitos Guadalupe Fiñana perdió a s padre en la Guerra Civil española y una década más tarde se mudó a Nerva, Sevilla, para sobrevivir como modista y en un laboratorio rellenando píldoras.

Guadalupe Fiñana, ‘abuela de dragones’, aprendió a cocinar gracias a su propia abuela

En entrevista con ‘La voz de Galicia’ (2021), Guadalupe explicó que no sólo recibió el nombre de su abuela, también sus secretos en la cocina; con los que sin duda logró ganar la primera edición española de ‘MasterChef Abuelos’.

“Conocer a gente maravillosa y de distintos sitios. De todos sitios: de Valencia, de Barcelona, un inglés también había, uno del País Vasco... Éramos una piña, y todos sabiendo cocinar estupendamente. Pero sólo podía haber un ganador, y en este caso he sido yo, que no creo que sea lo más merecido. ¡Pero me tocó! Y estoy contenta, no vayas a pensar que no”.

Curiosamente aprovechó la plática con el medio español para admitir que estaría feliz de cocinarle a su compatriota Rafael Nadal, tenista profesional a quien admira enormemente:

El que me encanta es Rafa Nadal. ¡Es una maravilla de hombre! Yo le cocinaría cualquier cosa, desde unas migas andaluzas con sardinas divinas hasta una sopa de tomate. Lo que él quisiera.

La ‘abuela de dragones’, Guadalupe Fiñana, es toda una ‘influencer’ a su 87 años

Claro que el talento culinario de la octogenaria no es la única razón por la que ha acumulado tantos seguidores en redes sociales.

Guadalupe irradia tanto carisma en sus videos de TikTok que le llega cariño desde diversas partes del mundo:

“Ay, me encantan los tuits que me mandan, de Bogotá, de Estados Unidos, de Wisconsin, que yo no sé ni dónde está... Pero qué cosas más bonitas me dicen. Me siento bendecida. La cantidad de cosas bonitas que me ponen, que no sé si me las mereceré, cariño”, explicó la ‘abuela de dragones’ a ‘La voz de Galicia’.



Eso sí, en más de un video la abuelita tiktoker se ha mostrado confundida debido al choque generacional que personas de la tercera edad tienen con la tecnología o la música actual.

Como en este videoclip en el que hace un ‘unboxing’ de su celular nuevo y no entiende muy bien qué es Google.



Su reacción a los sencillos de reggaeton del momento fue tomada con humor por más de un internauta, pues su frase “canciones bonitas las de antes” es algo que dirían sus propios abuelos o padres:



Y aunque diversas marcas le ofrecen dinero para que comente sobre sus servicios o productos, su familia lo ha rechazado porque quieren que Guadalupe Fiñana disfrute su fama por diversión y no como una obligación laboral.