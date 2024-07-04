Así vive el hombre más rico de Asia: su mansión es tan grande que tiene 600 empleados (videos)

Video Así es 'La isla de los millonarios': varios famosos viven, ahí rodeados de increíbles lujos

Enclavada en Cumbala Hills de Mumbai, una de las zonas más exlusivas de la capital India, se situa la majestuosa residencia del magnate Mukesh Ambani, conocido por ser el hombre más rico de Asia.

Este impresionante complejo no solo es un hogar, sino un verdadero palacio moderno que deslumbra por su opulencia y enormes dimensiones.

Ambani, de 66 años quien lidera Reliance Industries, figura entre los más ricos del mundo con una fortuna valorada en 114 mil millones de dólares según Forbes. Con 173 metros de altura distribuidos en 27 pisos, y abarca más de 37 mil metros cuadrados de espacio, su residencia es un claro ejemplo de su gusto por el lujo y la extravagancia.

El edificio lleva por nombre Antilia. Imagen Instagram

La construcción de esta propiedad duró seis años de meticuloso diseño y ejecución, y estuvo a cargo de la prestigiada firma de arquitectos Perkins & Will y la constructora Leighton Holding.

Para este imponente edificio se usó tecnología y materiales de vanguardia capaces de resistir terremotos de hasta 8 grados en la escala de Richter.

En el interior cuentan con un garaje subterráneo con capacidad para 168 vehículos, tres helipuertos, y un cine privado con 50 butacas. Cada detalle fue cuidadosamente planeado por Mukesh, y no escatimó en nada para satisfacer sus más locas ideas, entre las que destacan una sala dedicada a producir copos de nieve, su propio centro de salud completamente equipado y hasta un templo personalizado para su familia.

Pero eso no es todo, este complejo requiere de una plantilla de empleados de aproximadamente 600 personas dedicadas exclusivamente a mantener el orden y satisfacer las necesidades diarias de la familia.

Estos trabajadores, además de vivir dentro de la propiedad, son los encargados de garantizar que cada aspecto de la residencia, desde la seguridad hasta el mantenimiento de los jardines, esté impecable.

Considerada la más cara del mundo porque costó entre mil y dos mil millones de dólares, la vivienda es un monumento al confort supremo y cosmopolita de los Ambani.

Además de su impresionante hogar en Mumbai, Mukesh y su esposa Nita son dueños de otras propiedades distribuidas en diferentes partes del mundo.

En Inglaterra, tienen Stoke Park, un exclusivo club privado en Buckinghamshire, mientras que en Dubai son propietarios de una mansión valorada en 163 millones de dólares en Palm Jumeirah, un ostentoso archipiélago artificial en Dubai.

Ambani y su familia parecen desafiar cualquier límite de lo que es considerado como excesivo. Con su cuantiosa fortuna, parecen vivir en un universo donde las excentricidades y las grandes celebraciones son la moneda corriente.

Un ejemplo emblemático fue el regalo que Mukesh le hizo a su esposa Nita en 2007 para celebrar su cumpleaños 44: un jet privado valorado en 32 millones de dólares.

Sin embargo, quizás lo más destacado fue la boda de Isha Ambani en 2018. El matrimonio de la única hija mujer de Mukesh fue un verdadero festival de riqueza, con un precio que superó los 100 millones de dólares.

La ceremonia incluyó un recital privado de Beyoncé y una lista de invitados que incluía a figuras como Hillary Clinton, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump. Los invitados fueron convocados con cajas de oro llenas de deidades hindúes, mientras que el sari de la novia solo valía la cantidad de 10 millones de dólares.

Pero esto no es todo. Recientemente, los Ambani celebraron la preboda de Anant Ambani, otro de sus miembros, en Jamnagar, un evento que transformó temporalmente un aeropuerto estatal en internacional para dar cabida a los 130 vuelos exclusivos que llegaron para la celebración.