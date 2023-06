"Ardilla dramática" finge su muerte y conquista redes: actúa mejor que en 'La Rosa de Guadalupe'

Ardilla se viraliza en TikTok por su "talento actoral" fingió su muerte y así reaccionaron internautas

Una ardilla llamó deliberadamente la atención en redes sociales y se volvió viral gracias a su gran talento histriónico.





El video ha circulado por TikTok debido a la gran interpretación del roedor, quien se ha convertido ya en una estrella.

En el clip se aprecia a la pequeña que entra por debajo de un comedor y llega hasta una escoba con recogedor, con la que juguetea, tira sin querer la escoba y se queda sorprendida por unos minutos. Primero parece que se retirará del lugar, pero luego regresa para hacer su gran "performance" que consiste en fingir que la escoba le había caído encima.

Incluso da una marometa para quedar debajo del palo, simula su propia muerte y crea toda una escena del crimen detalle a detalle.

Primero toma el palo con ambas patitas, lo coloca por encima de su pancita y se pone "tiesa"; pero después sube el palo hasta su cuello y extiende sus cuatro patitas debajo del mismo para lucir más 'realista'.



Muchos usuarios de las redes aplaudieron todo su "teatro" y la califican como una gran actriz, bautizándola como "La ardilla dramática".

El video ya ha sido visto por más de 3 millones de personas, quienes dicen en los comentarios:

"Es la ardilla de Encantada", "Si dice que pasó, así pasó, caso cerrado", "Y pensar que algunos dicen que los animales no son inteligentes. Ahí tienen", "Un Oscar si señores", "Cuando no quiero ir a trabajar...", "Qué tierno", "Qué bella!", "Quiero una ardilla", "Qué genial video", "Amo a esa ardilla", "Sólo le faltó catsup alrededor", "La ardilla: no se que estoy haciendo pero me veo increíble", "Todavía analiza dónde se verá real el golpe", "la mejor actriz", "10 de 10 en actuación".



Ha sido tanta la popularidad de esta pequeña que se ha musicalizado su escena con la música de 'La Rosa de Guadalupe'.



Incluso también se le puso el audio de una escena de 'María la del Barrio' con la voz de la villana Soraya Montenegro que le queda perfecto.