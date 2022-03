La historia detrás de "Amigo Bronco" es demasiado triste para ser verdad: te contamos

Era el año de 1990, el Grupo Bronco se encontraba disfrutando las mieles del éxito al resultar ganadores de dos grandes categorías en la segunda edición de Premio Lo Nuestro: Mejor Productor del Año, para Homero Hernández y Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su disco 'Un Golpe Más'.

Un año después, en 1991, lanzaron el tema musical 'Amigo Bronco', que se convirtió en un emblema para las personas que se habían 'adelantado en el camino'; pero detrás del éxito musical se encuentra un triste relato.

La historia detrás de la canción: 'Amigo Bronco'

El tema musical, que da nombre al disco de la agrupación Bronco, ha trascendido generaciones, debido a que habla de la lealtad y el dolor tras la pérdida de un ser querido.

Fue escrita por Gil Rivera, quien ha dado dos versiones sobre en qué episodio de su vida se inspiró para crear la letra.

En 2013, en una entrevista con Jorge Massias, publicada en YouTube, reveló que el tema lo compuso basado en una anécdota muy triste de su vida.



Gil Rivera, originario de Villaflores, Chiapas, contó que de niño tuvo algunas carencias en el lugar donde vivía, y que incluso los animales eran sacrificados al enfermar.

Y es que no había servicio de veterinario cercano y su papá era el encargado de hacerlo, pues era el único que tenía un arma en el pueblo, oficio que heredaría años más tarde.

El compositor relató que tuvo que sacrificar a un perro que conocía porque había enfermado de rabia:

“Un perro amigo de mis perros se enfermó de rabia y cuando me lo dijeron, fue muy triste. Tomé la pistola, fui a verlo y no sé si me reconoció y se tranquilizó. Para mí fue peor acercarme y quitarle su vida, fue horrible… me fui a la casa y escribí en un papel ‘hoy maté a mi perro, se fue al más allá’ y muchas cosas más", recordó.



Años más tarde, a petición de Óscar Flores, el mánager del grupo originario de Apodaca, Nuevo León, le solicitó escribir algo sobre ‘caballos’ para el Grupo Bronco, reflejó su vivencia.

“Dicen que a los caballos cuando se les rompen las patas, hay que sacrificarlos porque los huesos de los tobillos no sueldan bien, y el peso del caballo va a hacer que se fracture y se mueran de todas formas en medio de mucho sufrimiento. A mí me pareció que esto tenía gran similitud con la rabia y el perro. Lo único que hice fue transformar al perro en un caballo y la rabia en un tren y escribí esto”, dijo.

La otra versión

En 2020, durante una entrevista con la crítica de arte Avelina Lésper, el creador de tan conmovedora letra, compartió que la historia de ‘Amigo Bronco’ estaba basada en una memoria de su hermano mayor, llamado Juan.

En la charla, Gil Rivera cuenta que Juan, a quien llamaron ‘Bronco’, cayó en el mundo de las drogas.

“Mi hermano Juan, a quien le decían el Bronco por su forma de ser, un muchacho drogadicto, con muchos problemas existenciales, y que al final de cuentas también tuvo sus hijos, lo cual también me inspiró la última parte”, dijo en la entrevista.

Bronco, la bioserie

En 2019 se lanzó la bioserie de Bronco, en donde cuentan varias anécdotas que vivieron los integrantes de la agrupación, como Lupe Esparza.

En uno de los capítulos se habla del fallecimiento de Homero Hernández, su director artístico, quien habría perdido la vida en 1991 al caer de un autobús en el que viajaban rumbo a una presentación en Veracruz.