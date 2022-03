Hombre se casó con el mar como protesta y prometió amarlo por siempre: así fue la ceremonia

El cuidado del planeta tierra es un tema que en los últimos años ha tomado gran relevancia. Incluso en redes sociales hemos visto que varios usuarios han tomado sus cuentas para intentar crear conciencia sobre la crisis climática que vivimos actualmente.

En esta ocasión hablaremos del ambientalista que se hizo viral por su insólita boda con el mar, lo cual fue un acto protesta que causó mucho interés.

Richard Torres se casó con el mar

Fue el pasado 19 de febrero de 2022 cuando el ambientalista Richard Torres compartió las emotivas imágenes de su boda, pero no cualquier boda, pues él decidió casarse con el mar.

Todo comenzó unos días antes, el 14 de febrero de 2022, cuando publicó en su perfil de facebook la invitación a su ceremonia con el 'herido mar' como él lo describió.

"Te invito éste sábado 19 de Febrero a las 9 Am, a mi próxima boda con el herido Mar, acompáñame en ésta sublime ceremonia de protesta pacífica y conciencia, hagamos ofrendas y pidamos perdón a la Madre Naturaleza por tanta masacre e indiferencia hacia ella, acompáñame y digamos BASTA, JUSTICIA" escribió en su perfil de Facebook.

A su gran ceremonia, lo acompañaron la actriz Myriam Reategui, miembros de Causa de Arte con conciencia, y algunos representantes de la prensa.

Los hechos tuvieron lugar en punto de las 9am en la playa Makaha ubicada frente al Club Terrazas Miraflores (Costa Verde), Perú, y refirió que ante su performance tuvo algunos percances.

"No se podrá realizar en Ventanilla porqué las manos mafiosas que ocasionaron éste criminal ecocidio no me permiten acercarme al mar; pero nadie impedirá ésta urgente ceremonia porque el Mar es uno sólo. Vamos todos a ser la voz del Mar que sigue sangrando. Únete a ésta performance y vibremos altísimo en un sólo corazón", escribió Richard Torres en Facebook.

Mañana los espero en mi boda con el herido y viejo MAR, será a las 9 Am en la playa Makaha al frente del Club Terrazas... Posted by Richard Torres on Friday, February 18, 2022



Llegó el tan esperado día y el ambientalista peruano realizó su ceremonia de casamiento con el "herido mar", como parte de una protesta ante el derrame de 6000 barriles de petróleo que ha ocasionado daños irreversibles en el ecosistema de las playas de Ventanilla, Perú, según señaló el activista.

Richard compartió unas palabras ante su matrimonio debido a que dejó en claro que a un mes del derrame de petróleo, en donde no ha habido soluciones, dedicará su vida para protegerlo.

Durante el acto solemne, vertió al mar semillas, flores, aguardiente y hojas de coca “como pago y símbolo de agradecimiento al mar”, escribió en su perfil.

A un mes del derrame de petróleo en las playas de ventanilla el artista y medioambientalista de Amazonas Perú Richard... Posted by Richard Torres on Saturday, February 19, 2022

"Me comprometo a seguir creando conciencia, me comprometo a seguir llevando este mensaje de paz al mundo, me comprometo a seguir defendiendo a la Mama Cocha y sus recursos marinos hasta el final de mis días", escribió.