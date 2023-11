Joven asegura que su mamá es muy "grande" para usar bikini y ella se va de vacaciones sin él

Lidiar con la actitud de los adolescentes puede ser un verdadero dolor de cabeza para los padres y en ocasiones, ellos necesitan una lección por sus malos comportamientos, cosa que hizo la siguiente mujer después de recibir comentarios hirientes de parte de su hijo, te explicamos.

Adolescente critica a mamá por usar bikini y ella se va de vacaciones sola: mira el video

Ashley es una mujer de 32 años que se hace llamar @mad4life2 en la plataforma TikTok y fue allí donde reveló una vivencia curiosa que experimentó.

Resulta que ella tenía muchas ganas de ir a la playa para usar bikini y disfrutar de sus vacaciones tomando el sol, pero al decirle a su hijo, esté en lugar de alegrarse, comentó que ella era "demasiado mayor" para usar uno de estos trajes de dos piezas.

Por supuesto la crítica la dejó sin habla, ya que de cierta manera le había dicho "vieja" y como castigo por comentar sobre los cuerpos ajenos, ella tuvo la mejor idea: no llevarlo de vacaciones y en su lugar hacer que se quedara a cargo de una niñera.

Para demostrar que no fue broma y en realidad lo hizo, Ashaley se grabó en la playa luciendo un bikini de color blanco y acompañó el clip con la canción 'Bye Bye Bye' de *NSYNC en todo de burla.

Usuarios aseguraron que su hijo estaba equivocado y ella lució espectacular en bikini

"Cuando tu hijo adolescente piensa que puede decirte que eres demasiado vieja para ese bikini", fue el texto que acompañó el material.



El video rápidamente se hizo viral y además de obtener millones de vistas en los comentarios, las personas se encargaron de hacerle saber a Ashley lo equivocado que estaba su hijo, pues aseguraron que era una mujer muy hermosa y que podía usar bikini si ella así lo deseaba.

"Luces increíble", "Qué bueno que no lo escuchaste, eres linda","Pensaba que eras un adolescente antes de leer el texto", "En completo desacuerdo con tu hijo", "¿Esperar qué? Tienes un hijo adolescente", "Dios no, luces perfecta en él", "Por favor ignóralo y sigue usando lo que tú quieras", "Fabulosa, tú lúcete amiga", "No lo escuches, es solo un niño y no sabe lo que dice jaja", o "Tú probablemente te ves mejor que algunas chicas de su edad en uno", resultaron ser algunos de ellos.



Alguien más intentó razonar con la madre, comentando: "Creo que es más bien que él no quiere ver a su madre así o que otras personas vean a su madre así", pero ella respondió que lo más seguro es que su hijo no quería acompañarla a la playa y lo comentó para zafarse de la situación.

Por último, además de recibir felicitaciones por ignorar las críticas de su hijo Ashley también fue elogiada por la manera en que castigó al adolescente, quien ahora pensará dos veces antes de hablar de manera negativa de su mamá.



¿Tú que hubieras hecho si te hubieras encontrado en la misma situación que Ashley? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar también: