Presumió el vello de sus axilas para dar un mensaje body positive: no se ha depilado en 3 años

Jada Travis tiene 24 años y es oriunda de Carolina del Norte, Estados Unidos. La joven se hizo viral por desafiar los ideales de belleza tradicionales al no depilar sus axilas.

Así como hay famosas que mostraron el vello de su cuerpo a pesar de las críticas, esta veinteañera tomó su TikTok para enviarle un mensaje a sus detractores y, de paso, explicarles las razones por las que no ha tocado un rastrillo o rasuradora en tres años.

Jada Travis explicó sus razones para no depilarse en un video

A través de un video de casi tres minutos, la tiktoker explicó que una de las razones por las que no retira el vello de sus axilas se debe al lugar en el que vive:

“Hoy quiero hablar sobre mi vello en las axilas y voy a enviar este video a todas las personas que constantemente hablan de eso. No me he depilado las axilas en tres años. Eso es mucho tiempo y estoy lista para hablar del porqué. Permítanme mostrarles lo que dibujé esta mañana [el Sistema Solar]. Nosotros estamos en una roca flotante, ¿de acuerdo? Estos somos nosotros en una roca flotante, y literalmente estamos así con todas las demás rocas flotantes todo el año. Vivo en el sur, un lugar muy interesante. Es un lugar donde la gente no siempre tiene dientes, pero aparentemente realmente valoran las navajas", así inició Jada su discurso.



Jada Travis notó que en su comunidad es común que a las personas les falten dientes, un aspecto que podría ser considerado poco atractivo en algunos cánones de belleza. Si bien una dentadura incompleta ya no causa polémica entre sus vecinos, parece que el vello corporal sigue siendo un tabú, lo que a ella le resulta una incongruencia:

“Es una locura porque voy una hora a la ciudad, y nadie me mira. Pero si voy a Love Valley, ese es el condado de los vaqueros, y compro en el Dollar General, al levantar el brazo para pagar es como si todo el lugar dijera '¡Dios mío!' al ver mi vello. Ellos ni siquiera tienen dientes, ¿por qué les preocupa usar una navaja de afeitar? Sin ofender, si no tienen dientes, está bien. Pero no deberían molestarse por el vello de las axilas de alguien más", continuó explicando.



La segunda razón por la que Jada Travis no se depila desde 2019 es por la irritación que le producen las navajas, así como la picazón que generan los vellos al crecer:

"Lo último en mi lista de por qué tengo vello en las axilas. ¿Por qué querría afeitarme una parte de mi cuerpo que se dobla y luego el vello volverá a crecer como tres horas después? Va a estar caliente y sudoroso, se siente como una lija. Solo creo que la clave para ser feliz es hacer lo que quieras y no dejar que los demás se interpongan en tu camino”, concluyó la tiktoker.

Jada Travis solía depilarse desde los 14 años... hasta que se hartó

En entrevista para ‘BuzzFeed’, la joven explicó que actuaba y bailaba en teatro desde los 14 años; por ende, siempre debía lucir lista para el escenario, así que la depilación era una constante en su vida, aunque no lo disfrutaba. Siete años después fue cuando optó por alejarse de los rastrillos y afeitadoras.

Eso sí, tiene claro que depilarse o no es una decisión personal y no debería ser tomado como un parámetro de belleza universal, ya que cada persona es preciosa y única:

"Mi mentalidad busca dar a las personas el poder y la libertad de ser auténticos consigo mismos. No estoy aquí para decir que una forma es correcta o una forma es incorrecta. Aféitate si quieres y no te afeites si no quieres. Esto es mucho más grande que solo el vello corporal: es libertad de expresión. ¡Quítate la carga de las opiniones de otras personas para que puedas florecer en todas las formas posibles! Alcanza tus sueños, usa lo que quieras y di tu verdad sea la que sea. Todos son tan únicos y preciosos a su manera ", dijo la tiktoker a ‘BuzzFeed’.