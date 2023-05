Niña genio mexicana sufrió bullying por su autismo: va por Maestría en Matemáticas a sus 11 años

No cabe duda de que h ay niños con habilidades asombrosas en todo el mundo, pero una pequeña genio impactó a todos pues comenzará una maestría en matemáticas a sus 11 años, además de que ya cuenta con dos ingenierías.

Adhara Pérez Sánchez es una niña mexicana que sorprendió al mundo luego de que se revelara que su coeficiente intelectual era superior al de Albert Einstein; sin embargo, su vida no ha sido fácil, pues su autismo le provocó ser víctima de burlas y malos tratos por parte de otros niños, pues su condición le provocó un retraso en el desarrollo del habla.

Adhara Pérez sufría bullying por su autismo, resultó ser una genio

Adhara no encontró un lugar seguro en la escuela a pesar de su increíble inteligencia, pues los demás niños y sus maestros no eran amables con ella, aun así terminó el nivel primaria a los 5 años y se graduó de la secundaria y preparatoria solo un año después.

“Los profesores no fueron muy empáticos, me dijeron que ojalá ella terminara un oficio“, contó su madre Nayeli Sánchez a 'Marie Claire'. “Empezó a autoexcluirse, no quería jugar con sus compañeros, se sentía extraña, diferente, Adhara no soportaba aquel trato por parte de la escuela, y fue aún más evidente con el tiempo".

“Podía estar en la escuela por un tiempo, pero luego no pudo, se quedaba dormida, ya no quería hacer cosas. Estaba muy deprimida, la gente no tenía empatía, se burlaban de ella”, dijo su madre al 'LADbible'.



Debido a la situación, Nayelli llevó a terapia a su hija y fue el terapeuta quien se dio cuenta de que Adhara no era una niña normal, por lo que sugirió matricularla en el Centro de Atención al Talento (CEDAT), una escuela para niños superdotados, donde realizó un examen que reveló que su coeficiente intelectual era de 160, es decir más alto que el de Albert Einstein y Stephen Hawking.

Ahora Adhara estudia un programa de maestría en matemáticas en la Universidad Tecnológica de México y ha revelado en múltiples ocasiones que su aspiración más grande es la de llegar a la NASA para ser astronauta.

Actualmente ya cuenta con una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad CNCI y trabaja con la Agencia Espacial Mexicana en la promoción de la ciencia en niñas.

“Quiero ir al espacio y colonizar Marte. Si no te gusta dónde estás, imagina dónde quieres estar. Me veo en la NASA, así que vale la pena intentarlo”, expresó Adhara.