Abuelito llora al ir por primera vez en su vida a un concierto y conmueve al Internet

"Te quiero mucho abuelito que se emociona con Ramón Ayala", "Siempre lo he dicho, mientras no tenga hijos mis viejos primero. Verlos felices es mi más grande alegría en esta vida", "Debe sentirse tan bonito ver el sueño de tu abueito hecho realidad","Se acordó de sus mejores tiempos", "Que tú abuelito te dure mil años más", "Le da pena llorar, pero no lo puede evitar, qué lindo", "lo quiero abrazar", "Chale, se agarró su ojo y también llore", "muero de amor", expresaron algunas de las personas que han podido ver el clip.