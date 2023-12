Abuelita revela que gana menos de un dólar al día y su historia impacta a Internet: todos la quieren ayudar

Un insólito video se hizo viral en TikTok este 12 de diciembre y es que una abuelita, aparentemente sola en el mundo, reveló su ingreso diario, lo cual impactó y entristeció a los usuarios de la red social.

¿Cómo fue el video de la abuelita que se volvió viral al revelar cuánto ganaba al día?

Fue la usuaria Eva María Beristain, cuya cuenta en TikTok es @misstercermundo, la que subió el video que lleva hasta ahora más de 3 millones de reproducciones en dicha red social.

En el clip se ve a Eva María entrevistando a una señora mayor en plena calle, preguntándole cuánto le pagan al día. Ante la sorpresa de la propia entrevistadora, la abuelita le responde que $15 pesos (menos de un dólar).

Beristain abre los ojos sin poder creerlo y repite la cantidad cuestionándola, para luego preguntar: "¿Y sí le conviene venirse a darse la vuelta?".

"No, pero ¿qué hago? Estoy vieja, no me reciben en ningún lado", explicó la señora. "Y si, por ejemplo, ahorita no le dieron esos 15 pesitos, ¿usted qué hace?", cuestionó Eva María. "Pues me aguanto, pues allá tengo ahorita arroz", respondió la adulta mayor. "A ver, ¿me permite darle un apoyo? Le doy mil quinientos", expresó Beristain, dándole algunos billetes, notablemente conmovida con la situación de la mujer. "Ay, no tanto, señorita", recibe humildemente la abuela. "Guárdelo, sí, para que le sirva de algo bien, para que no venga a darse la vuelta en balde", menciona la entrevistadora.



La mujer le contó a Eva María que tenía que pagar la renta y al ser cuestionada sobre cuánto costaba, respondió que $2 mil pesos ($111 dólares aproximadamente), ante lo que Beristain decidió apoyarla con más dinero.

"Ah bueno, le doy otros y ya la paga, para que no esté batallando por lo menos este mes, mire, para su renta", dijo la entrevistadora mientras le daba el dinero a la adulta mayor, quien bajó la cabeza agradecida y manifestó: "Dios la bendiga y la acompañe y salga bien en su trabajo". "Muchas gracias", sonrió Eva María. "Discúlpeme", soltó la señora, con los ojos llenos de lágrimas y bajando la cabeza.



Beristain tocó el hombro de la abuela y se negó a que se sintiera mal, por lo que le pidió darle un abrazo, a lo cual ella accedió.

La mujer, identificada como Graciela, va todos los días a la Alameda central de la Ciudad de México para ayudarle a alguien a lavar trastes, según compartió la comunicadora.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la abuelita que reveló que ganaba menos de un dólar diario?

Algunos de los usuarios de TikTok se conmovieron ante la revelación de la mujer, otros se sorprendieron al saber que no recibía el apoyo que el gobierno da en México para la gente mayor y resaltaron la importancia de éstos, pero la inmensa mayoría quiso ayudarla por sí mismos.

"Si pudieran ayudarle con el trámite de la pensión para adultos, igual sólo necesita algo de orientación", "Mañana iré a buscarla, deséenme suerte, a ver si me la encuentro", "Me imagino a mi abuelita en esa situación y me duele el corazón", "Se me apachurró el corazón, quiero ayudarla también", "Prometo ir a buscarla y apoyarla, cada día que venga le ofrezco comida en el negocito de mi mamá", "Manos que dan nunca estarán vacías", "Yo le pago otros 2 meses de renta", escribieron algunos.



Pocos fueron los que pensaron que era manipulación para que le dieran dinero y que "cosechó lo que sembró" al no haber hecho nada en su juventud, sin embargo, fueron los menos quienes juzgaron su situación.