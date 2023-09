Abuelita llora al volver a subirse a un tren después de 50 años y conmueve con la razón

"Yo solo escuchaba historias y anécdotas de los viajes en tren por todo el país y era mi sueño verlo", "mi abue también viajaba en tren", "tren y pensión!! lágrimas de felicidad", "Dios bendiga a tu mami", "mi mamá me contaba como viajaba de Campeche a Mérida en tren", "igual que mi mami", "De ñiña subí muchas veces en el tren me entusiasma volverlo hacer", "De verdad que es lo que más me gusto del tren, ver a esas personas emocionarse", "Que linda la señora, que bueno que se dió el gusto de estrenar tren", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de Internet que vieron el video.