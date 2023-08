Abuchean a quinceañera por poner a Yahritza y su esencia en su fiesta: video se hace viral

Dicen que en México, la música es ese ingrediente que no puede faltar y da el sazón que le da vida a las fiestas, pero al parecer los hermanos Martínez, conocidos como Yahritza y su Esencia ya no son bien recibidos entre la audiencia.

Estos chicos tenían a sus fans bailando y coreando sus canciones como si fueran himnos nacionales, pero de repente causaron gran controversia al revelar que no les gustaba la comida típica de México, ni la ciudad capitalina, por lo que a hora sus canciones son abucheadas. Tal como en el siguiente video que se hizo viral.

Quinceañera es abucheada por canción de Yahritza y su esencia en su fiesta

Hasta hace un par de semanas estos jóvenes estaban conquistando el género regional mexicano con más de 15 millones de fans, pero ahora incluso han perdido seguidores, y así lo demuestra el video tomado en una fiesta de XV años en Sinaloa, en la que estaban poniendo una canción de Yahritza y su Esencia, pero los invitados hicieron muecas y abuchearon la canción. ¡Hasta la quinceañera se sumó al reclamo!

El DJ cambió a "No bailes de Caballito" de Mi Banda El Mexicano, y ahí sí que la fiesta se animó una vez más. La festejada hasta se plantó en medio de la pista de baile para demostrar que Yahritza no estaba invitada a su celebración.

En las redes sociales, los memes se multiplicaron rápidamente y los comentarios y reacciones no se hicieron esperar en el video que ya suma más de 122 mil likes:

"Excelente, hay que repetir esto en todos lados donde suene Yahritza", "Yahritza y Ausencia", "Si en México ya no pego, ya no pego en ningún lado, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Somos un filtro importante", "Es una reacción involuntaria así es México no perdona ni olvida", "Eso es lealtad al barrio", "No perdimos una cantante, abrimos los ojos", "Ayer había una fiesta a lado de la casa jajaja salió esa rola y rápido la mandaron quitar", "Hasta la festejada abucheo la canción, bien por ella", se lee en los comentarios.