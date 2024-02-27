¿Ares y Raquel mueren en ‘A través de tu mirada’? Final explicado de la película de Netflix

Video 5 historias de amor que te van a hacer llorar, pero también querer enamorarte de nuevo

‘A través de tu mirada’, la última entrega de la saga romántica de ‘A través de mi ventana’, se estrenó hace unos días en Netflix y los fans por fin pudieron ver el desenlace de la historia de amor entre Ares y Raquel.

¿Qué pasa en ‘A través de tu mirada’?

Luego del golpe bajo que significó para los fanáticos de las películas basadas en los libros de Ariana Godoy la muerte de Yoshi y la incertidumbre que sembró el dramático truene entre Ares y Raquel en medio de una relación ya lastimada por la distancia en ‘A través del mar’, llegó al catálogo streaming la última entrega de la trilogía.

‘A través de tu mirada’ se estrenó el 24 de febrero en la plataforma en la que, desde entonces, se coloca entre los títulos más vistos, mostrando a los personajes en una etapa más madura: ella a punto de publicar su primera novela y en un noviazgo con Gregory, mientras que él regresó a casa en plenas fiestas de fin de año y está a un pie de dar el siguiente paso con Vera.

La llama que parecía haberse apagado en la segunda película se enciende en cuanto la expareja se reencuentra, dando pie a un nuevo vaivén de situaciones que ponen en jaque al evidente amor que hay entre la ‘Bruja’ y el ‘Dios griego’.

La sal y la pimienta en la historia romántica corren a cargo de Gregory y Vera y es que el primero termina descubriendo que Raquel sigue enamorada de su vecino a través de los escritos que ella realiza para una segunda parte de su novela; mientras que la relación de Vera y Ares representa para la familia Hidalgo la salvación de sus problemas económicos.

¿Ares y Raquel mueren en ‘A través de tu mirada’?

Tras una dosis de drama juvenil, la tragedia se hace presente con un guiño a la primera película y es que entre la estira y afloje de los protagonistas por retomar o no su relación, Raquel asiste a una fiesta de la editorial en la que una mala jugada con la bebida provoca que termine inconsciente, al fin logra despertar, pero aturdida camina por la orilla de una alberca en la que termina por caer.

Ares, que había intentado comunicarse con ella, tras una disyuntiva entre reunirse con Vera o ir en busca de Raquel, elige la segunda y llega justo a tiempo para, sin pensar en su alergia mortal al cloro, aventarse y salvar a Raquel del agua.

Sobre la posibilidad de este trágico final para la pareja al más puro estilo de Romero y Julieta, Clara Galle y Julio Peña, los protagonistas, hablaron en entrevista con GQ, confesando que eran partidarios de este desenlace para sus personajes.

“Queríamos que acabara ahí”, dijo ella entre risas a lo que su compañero agregó: “Nosotros éramos muy partidarios de eso, y lo hemos repetido mil veces, pero nos han mandado siempre a la mie*da. Queríamos que la película se acabara ahí, con la muerte de los dos personajes, algo muy diferente, dejando a los fans con el corazón roto… El rodaje de esa escena, además, fue bastante duro”.