¿Por qué el 1 de agosto es viral en TikTok? Esto pasa si buscas videos de la fecha

El 1 de agosto se ha vuelto una fecha muy popular y comentada en TikTok, lo que ha provocado mucha curiosidad entre los usuarios de la red social, quienes se preguntan qué tiene de especial este día.

En la red circulan una considerable cantidad de videos con referencias a esta fecha. Algunos dejan ver que sí saben qué se festeja, mientras que otros lanzan la pregunta: “¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que va a pasar?”.

En otras grabaciones se pueden ver mensajes como:

"Yo y las que seremos espectadoras este 1 de agosto", "El 1 de agosto no entro a IG ni loca", “Yo y las que no vamos a recibir ni un chicle este día”, entre otras frases que han generado más interés por esta fecha.

1 de agosto fecha viral en TikTok. Imagen Captura de pantalla TikTok @claricremaschi/ @frases_tania / @diamoreflorerialima

¿Qué se celebra el 1 de agosto?

En este día se festejan varias cosas, algunas más populares que otras, pero cada una tiene su importancia.

Una de las principales razones detrás de estos videos es la celebración del Día de la Novia, una fecha no oficial que se popularizó en Estados Unidos.

En esta fecha, las compañeras de vida reciben por parte de sus parejas detalles como flores, regalos o mensajes de amor en sus redes sociales.

El Día de la Novia comenzó a celebrarse en 2006. Desde entonces, esta fecha se ha ido posicionando y ganando cada vez más popularidad, lo que ha provocado que se extienda a otros países.



Además de festejar a las compañeras de vida, también se celebra el Día Mundial de la Alegría, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, el Día Mundial del ARN y el Día de la Pachamama en varias regiones de Latinoamérica.

Aunque ninguna de estas fechas es un día festivo oficial, han encontrado un lugar especial en las redes

sociales, especialmente en TikTok.



Otra de las razones del interés es que marca el inicio del mes que da nombre a una de las canciones más famosas de Taylor Swift, ‘August.

Los fans de la intérprete aprovechan esta coincidencia para compartir fragmentos de la canción y mensajes relacionados.

La combinación de estas celebraciones y la influencia de las redes sociales ha hecho que el 1 de agosto se convierta en una fecha viral.

Los usuarios de TikTok encuentran en esta fecha múltiples motivos para crear y compartir contenido, desde homenajes a sus parejas hasta referencias a canciones populares y rituales tradicionales.

El 1 de agosto también se celebra el Día de la Pachamama

El Día de la Pachamama, celebrado en honor a la divinidad andina Pachamama, también ocurre el 1 de agosto.

Esta festividad es importante en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

La Pachamama, que puede interpretarse como la Tierra o el universo, es venerada a través de rituales donde se agradece, se pide y se bendice todo lo existente.

Esta celebración, aunque menos conocida, le un toque cultural y espiritual al primer día de agosto.

La diversidad de celebraciones y el entusiasmo con que los usuarios de TikTok han adoptado esta fecha, es un ejemplo de cómo la cultura digital puede transformar días ordinarios en momentos especiales.