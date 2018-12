“Creímos que moriríamos aplastados”: la cruda confesión de Los Sementales de Nuevo León

“Yo iba manejando y Juan Carlos González, el director del grupo, iba a mi lado. Los demás integrantes iban dormidos atrás y sin cinturones de seguridad. Cuando comenzamos a caer, pues sentí mucha desesperación porque no pude controlar la camioneta, amacicé el volante y gracias a eso la camioneta no ‘maromeó’ tanto. Temíamos que alguno de los muchachos saliera disparado por las ventanas”, relató Israel Alanís, primera voz de Los Sementales de Nuevo León.

La camioneta Ford Econoline blanca en que viajaban quedó destrozada por los giros que dio. Según Israel Alanís, cuando logaron salir de su interior, y vieron el estado en que quedó, no les quedó más que dar las gracias a “Dios y a San Juditas Tadeo” porque salieron vivos. “La verdad, creímos que moriríamos aplastados. Empezamos a gritar si estábamos bien todos y comenzamos a salir por los vidrios de la camioneta pues teníamos el temor que se fuera a prender (incendiar), pero afortunadamente no pasó eso. En lo personal, pensé que la camioneta me iba a aplastar la cabeza y te confieso que al ver la magnitud del accidente me dieron ganas de llorar”.