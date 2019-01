'Coque' Muñiz admite que tiene problemas con su esposa y que es adicto al juego y al alcohol

El cantante mexicano Jorge Muñiz, conocido como ‘Coque’ Muñiz, reconoció que es adicto al juego en los casinos y al alcohol : “Le pego al juego, ¡me encanta! De que le pego a la botella… no me encanta, pero, me gusta”.

“ ¿Tienes una dependencia con el juego? ”, le preguntó Paty Chapoy al cantante de 58 años. “Sí, porque me gusta”, respondió 'Coque' Muñiz. El intérprete añadió que su adicción comenzó después de que se asoció con un grupo de personas en tres casinos y entonces comenzó a jugar. “Ya que vendí las acciones que tenía, empecé a ir a las maquinitas y me encantan, me fascinan”, afirmó el artista.



El artista consignó que “ me gusta el juego, me gusta la fiesta y me desvelo y soy muy vago y a cada rato me regañan”. Sin embargo, aún no sabe si tomará la decisión de rehabilitarse. Muñiz reconoció que ha charlado del asunto con su compadre, el boxeador mexicano Julio César Chávez, quien tiene una clínica de rehabilitación, pero todavía cree “que no he llegado al punto…".