"Muy emocionado" Jomari Goyso se integra al equipo de El Gordo y la Flaca

El reportero y experto en belleza, el estilista español Jomari Goyso, confirmó que a partir del próximo martes, 6 de febrero, cantará sus verdades junto a Lili Estefan y Raúl de Molina en el programa El Gordo y la Flaca, que se transmite de lunes a viernes, a las 4:00 p.m. (ET), por la cadena Univision.

“Es oficial. Muy emocionado por esta oportunidad y agradecido a todo el equipo de El Gordo y la Flaca. Ahora no solo Primer Impacto sino también en El Gordo y la Flaca son mi casa”, comentó a través de las redes sociales, donde sus fans lo llenaron de felicitaciones.



Las mejores "selfies" de Jomari Goyso Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Jomary Goyso impacata las redes sociales con sus "Selfies". Dejanos saber cual te gusta más. #SelfiePI Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir

Jomari Goyso, que hasta el pasado año también fue u no de los pilares del programa Sal y Pimienta, conoce como muy pocos a las celebridades y por eso no duda a la hora de opinar sobre sus atuendos, sus 'looks' y hasta sus decisiones. Toda su experiencia fortalecerá aún más al equipo de El Gordo y la Flaca, que durante casi 20 años ha trabajado con ahínco, siendo reconocidos como "la biblia del chisme y el entretenimiento".