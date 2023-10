Victoria Beckham dice venir de "clase trabajadora" y enfurece a Internautas: Hasta David se burló

La nueva docuserie del astro del fútbol David Beckham llegó a Netflix este miércoles 4 de octubre para explorar la vida del inglés dentro y fuera de la cancha en los 4 episodios que engloba, así como su matrimonio con Victoria Adams, quien fuera una de las Spice Girls.

Más allá de hablar sobre sus inicios, sus habilidades deportivas o su meteórico ascenso dentro del fútbol, la conversación en redes se centró en su esposa y una escena en particular que se viralizó y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

¿Cuál fue la escena que se hizo viral en la miniserie de Beckham?

La secuencia en la que Victoria Beckham habla de sus orígenes, diciendo que viene de la 'clase trabajadora' no escapó a la vista de los usuarios de diferentes redes sociales, quienes la viralizaron, debido a la vida llena de lujos y comodidades que siempre se presume de la pareja.

Lo que más llamó la atención a la gente, sin lugar a dudas, fue que su esposo le pidió a la también modelo que fuera honesta en su entrevista para la miniserie y ella lo fue sólo al ceder ante la presión del futbolista.

"Los dos venimos de familias que han trabajado mucho. Nuestros padres trabajan mucho. Somos de la clase trabajadora", comentó Victoria en entrevista. "Sé honesta", pidió su esposo asomándose desde la puerta. "Estoy siendo honesta", declaró la 'Posh Spice'. "Sé honesta", ordenó David Beckham. "Estoy siendo honesta", reiteró Adams. "¿En qué coche te llevaba tu padre a la escuela?", preguntó el futbolista. "Mi padre...", comenzó a decir la señora Beckham. "No, responde", interrumpió su marido en dos ocasiones seguidas: "¿Qué coche?". "No es una respuesta simple", confesó la modelo. "¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?", volvió a preguntar su esposo. "Depende", contestó la Spice Girl. "No, no, no, no, no, no", se negó el inglés a aceptarle su respuesta. "Ok, en los 80, mi papá tenía un Rolls.Royce", reveló finalmente la señora Beckham. "Gracias", dijo el futbolista.

Victoria Beckham enfureció a los Internautas al decir que viene de la 'clase trabajadora'

Las redes sociales estallaron y viralizaron la escena de la 'Posh Spice' soltando molestos comentarios.

"¿¿¿Clase trabajadora???", "Para ser justos, comparado con su riqueza actual, un Rolls-Royce probablemente sea 'clase trabajadora' para ella", "Ella ya se estaba riendo cuando lo estaba diciendo", "Lmao 'clase trabajadora'", "¿Qué quiso decir con 'depende'?", "¿Por qué los ricos siempre tratan de usar la carta de 'venimos de una clase trabajadora'?", "pero su padre tuvo que llevarla él mismo, porque su familia no podía permitirse un chofer", "Deberían de ver la enorme casa donde creció", "Luchó incluso para atreverse a decir: 'clase trabajadora'", "Jamás vi una clase obrera con Rolls-Royce", "Yo voy en un Mercedes línea 5", "La humildad ante todo", "Por algo era la 'posh spice' y no la 'working class spice'", "¿Entonces yo de qué clase soy?".

En tanto otros usuarios de TikTok rieron con la intervención del futbolista y aplaudieron sus comentarios.

"Me gusta David Beckham un poco más después de esto", "David es grande", "De ninguna manera iba a dejarla actuar así frente a la cámara", "David es muy humilde", "Al menos él es honesto", "David, eres una leyenda", "Bueno, de la 'clase trabajadora' sólo del lado de David", "Respeto y aplausos para David", "David es increíble", "Bravoooo", "Se levantó y decidió ser real", "Bien hecho, David", "Beckham demostrando que lo que importa es la sinceridad y no cuidar las apariencias".



Los videos de esta secuencia ya cuentan con más de 1 millón de reproducciones cada uno en TikTok, más otros miles de vistas en X (Twitter).