'Euphoria': una de las protagonistas se rompió un dedo en el set y una compañera fue la culpable

La segunda temporada de 'Euphoria' está llegando a un punto crítico, en el que las decisiones de varios de sus personajes principales podrían afectar su futuro inmediato.

Rue ha tocado fondo, ya que no sólo recayó en las drogas, sino que está consumiendo sustancias más potentes que antes, además de que se está metiendo en problemas con su principal proveedor.

Tal y como la propia Zendaya había prometido en sus redes sociales, la nueva temporada de 'Euphoria' está llegando a un punto en el que es difícil de ver para algunas audiencias, debido a la crudeza de los temas que están abordando.

Pero incluso para los actores está segunda temporada está siendo complicada, debido a que una de las chicas resultó con una lesión importante en el set.

La actriz de 'Euphoria' que se rompió el dedo en las grabaciones

Junto a Zendaya, la actriz estelar más reconocida de la serie, 'Euphoria' presenta a un nutrido grupo de estrellas en ascenso en la industria de Hollywood, que incluye a Hunter Schafer, Maude Apatow, Barbie Ferreira, Angus Cloud y Sydney Sweeney.

La segunda temporada de la serie presenta muchas escenas muy exigentes que llevan al elenco al límite y una de ellas provocó una lesión grave para uno de los miembros principales del elenco.

Sydney Sweeney apareció en 'The Late Late Show' de James Corden, para hablar acerca de la segunda temporada de 'Euphoria'. El conductor, además de intentar conocer los detalles más ocultos de la serie, le preguntó a la actriz acerca de la celebración que tuvo la producción por el final de las grabaciones.

Sweeney confesó que en lugar de tener una fiesta normal por el fin de las grabaciones, tuvo que pasar varias horas en un hospital.

De acuerdo a la joven actriz, su dedo “explotó”después de que lo pisaran en una de las escenas, por lo que tuvo que ir directo a la sala de urgencias. Fue ahí donde descubrió que el hueso de su dedo del pie se rompió en tres.

Sweeney comentó que después de salir del hospital, se dirigió directamente a la fiesta del elenco.

"Bueno... me pisaron el dedo del pie durante la filmación y simplemente explotó. Entonces, terminé en la sala de emergencias. Y luego aparecí en el lugar drogada con morfina. El elenco me dijo que nunca me habían visto así”

Si bien la actriz originaria de Washington intentó encubrir a su compañera que la lesionó por accidente, Corden pudo deducir que la responsable había sido Alexa Demie.

Aparentemente, Sydney no le había dicho a su compañera acerca de la gravedad de su lesión, por lo que se disculpó por revelar todo frente a las cámaras.