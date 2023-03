¿Cómo murió la Power Ranger amarilla original? Nuevo especial de Netflix revela su historia

A 30 años del estreno del primer capítulo de los 'Power Rangers', Netflix le dio a los fans un golpe de nostalgia tras anunciar el especial 'Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always', donde gran parte del elenco volverá a ponerse sus míticos trajes.

Si bien su estreno está programado para el próximo 19 de abril, la plataforma de streaming acaba de publicar en Internet el trailer oficial, el cual explica lo que pasó con la ranger amarilla original, Trini Kwan.

'Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always' de Netflix muestra cómo murió Trini Kwan

Es importante recordar que ella apareció en la serie hasta el capítulo 28 de la segunda temporada y jamás se explicó dentro de la trama por qué dejó el equipo.

De acuerdo con el material, dicho personaje interpretado por Thuy Trang, murió en el universo de los 'Power Rangers' después de que Rita Repulsa pretendiera atacar a uno de sus compañeros y ella se interpuso para salvarlo.

Todo se confirma cuando en una escena se muestra una fotografía de Trini y un dibujo hecho por su hija, quien al parecer en la historia será reclutada como una nueva integrante por Billy Cranston y Zack Taylor, quienes son el ranger color azul y negro respectivamente.



Esto significa que el regreso de la ranger amarilla será una realidad gracias a la hija de la superheroína, quien estaría lista para pelear contra la villana Rita Repulsa y vengar a su madre, aunque hasta el momento no ha aparecido con el broche ni el traje puesto.

¿Qué pasó con Thy Trang, la chica que le dio vida a Trini Kwan?

La actriz Thuy Trang, quien interpretó a Trini Kwan de 1993 a 1995, dejó la serie de los 'Power Rangers' sin dar detalles de su decisión. Después del programa continuó trabajando en proyectos como 'The Crow II - City Of Angels' y la comedia ‘Spy Hard’.

Lamentablemente, ella no estará presente en 'Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always' debido a que falleció en 2001 tras sufrir un accidente automovilístico a sus 27 años de edad.

Fans reaccionaron al trailer y recordaron a otro power ranger

Su imagen que aparecerá en el especial de Netflix será uno de los homenajes más esperados por los fans, quienes también enfatizaron lo mucho que extrañarán a Jason David Frank como Tommy, el power ranger verde que falleció en 2022.

"Dios, cuando mostraron la foto de Trini realmente me puse muy triste. Esta es una hermosa manera de incluirla y mantener su memoria", "Me he emocionado mucho viendo este trailer, he vuelto a ser el niño que llevaba dentro. Echaremos de menos a Trini y Tommy, pero no los olvidaremos", "Imposible no pensar en Trini y Tommy al ver este tráiler, no me puedo imaginar lo que va a ser esto, pura locura y nostalgia", o "No me importa lo que digan, pero traer esto de vuelta es maravilloso, trae recuerdos y da tributo a Trini y Tommy, es hermoso", son algunos comentarios que se pueden leer en YouTube.



Aún cuando el misterio de Trini se aclaró queda por confirmar qué actor portará el traje verde tras la muerte del ranger original, pues en el trailer se muestra su participación activa.

