'Los Caballeros del Zodiaco' llegan al cine en live action y trailer muestra cómo lucen

Desde hace varios años comenzó a popularizarse llevar los animes al cine con adaptaciones live action y este 2023, por fin verá la luz un proyecto que se anunció hace tiempo, la cinta de 'Los Caballeros del Zodiaco'.

Se estrena trailer de la pelicula live action de 'Los Caballeros del Zodiaco'

Si bien en años pasados esto parecía un simple rumor al momento de confirmarse muchos seguidores quedaron impresionados, pues verían a a los caballeros de bronce pelear contra las fuerzas del mal.

Algunas de las cosas que más sorprendió al público es que dos actores reconocidos en Hollywood participarán en esta nueva versión es decir Sean Bean, quien le dio vida a Ned Stark en 'Game of Thrones' y Famke Janssen, famosa que participó como Jean Grey en diversas cintas de 'X-Men'.

En su último trailer lanzado el pasado 27 de marzo se dieron más detalles sobre el trama de la cinta, la cual estará enfocada principalmente en mostrar cómo Seiya, el protagonista de la serie, obtiene su armadura y se transforma en el caballero Pegaso para proteger a Sienna, el cual es el nombre que reemplazarán para referirse a Saori Kido, la reencarnación de Atena.

Como era de esperarse las escenas están llenas de efectos especiales y diversas peleas que de ejecutadas de una manera cuidadosa, podrían revolucionar los live action de anime.



Si bien no se ha confirmado del todo quién será el villano principal de esta nueva versión, al final de trailer se puede ver a Seiya en medio de una batalla con Ikki, el joven que porta la armadura de Fénix y se caracteriza por ser un enemigo en su primera aparición dentro de la serie original.

La opinión de los fans se dividió respecto a esta nueva cinta

El más reciente avance de 'Los Caballeros del Zodiaco' que se estrenará el 12 de mayo tuvo opiniones divididas por los internautas. Primero estuvieron aquellos que se mostraron entusiasmados por ver esta adaptación.

"Luce muy prometedor, se ve muy bien", "Ojalá sobrepase las expectativas de todos, yo sí estoy emocionado", "Mi infancia agradece esto", "Se ve mejor de lo que esperé , sí le doy una oportunidad", "Quizá no son las armaduras igualitas, pero me agradan, lucen realistas", "Le tengo fe porque sale Sean Bean como Mitsumansa Kido" y "Va a ser increíble ver estas peleas en live action" fueron algunos comentarios.



Por otro lado, algunos usuarios expresaron que la nueva cinta no luce atractiva, podría arruinar la franquicia e incluso, la comparan con 'Dragonball Evolution' una película que en su momento fue duramente criticada por no ser fiel a los personajes y tener un CGI más que decepcionante.

"Qué mala se ve", "Se avecina una porquería al nivel de 'Dragon Ball Evolution' o quizá peor, ¡Qué lastima por la serie que tanto aprecio!", "Maldición, luce espantosa", "Todo esto tiene vibras muy de 'Dragon Ball Evolution'", Huelo otro fracaso, ya dejen el anime en paz sin live actions, casi ninguno es bueno", "Vaya, me impresionó y me dejó tan decepcionado que me siento enojado por perder mi tiempo viendo esto", "¿Cómo se atrevieron a lanzar esto? es horrible" y "No tenían que hacer a fuerzas esta adaptación eh y para acabar super mal".



Lamentablemente este no es el único proyecto de 'Los Caballeros del Zodiaco', que se ha visto rodeado de polémica, pues en 2019 se lanzó una serie animada en 3D titulada 'SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco', que fue duramente criticada por cambiar de género al caballero de Andromeda.

¿Tú que piensas acerca de esta nueva película? Dinos en los comentarios.

Puede interesarte: