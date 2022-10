‘The Watcher’: ¿qué pasó con la familia real que inspiró la serie? Se rehúsan a verla

Esto fue por petición de la familia real, según lo reportado por 'The Cult' (el sitio de ‘New York Magazine’ que el 11 de octubre de 2022 actualizó la historia sobre 'The Watcher' y cómo atormentó a la familia Broaddus.

En julio de 2019, los Broaddus lograron vender la casa ubicada en el número 657 de Boulevard, pero recibieron 500 mil dólares menos de lo que les costó cinco años atrás. Incluso, la venta de los derechos de su historia no les alcanzó para cubrir sus pérdidas.