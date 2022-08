¿John Constantine cambió de género ‘The Sandman’, la serie de Netflix? Te explicamos

La adaptación de Netflix de los cómics de 'The Sandman' presenta la historia del dios del sueño Morfeo. Como en las páginas impresas aparece John Constantine, muchos fans están confundidos al ver que en la serie quien sale es Johanna Constantine.

En ‘The Sandman’ de Netflix parece que se cambió el género de varios personajes del cómic, como Lucifer por Lucienne, por lo que fans creen que también el sexo de John Constantine fue cambiado.

Incluso Neil Gaiman, el creador de los cómics de ‘The Sandman’, habló con Slashfilm el 2 de agosto de 2022 y confirmó que John no aparece en la serie, en su lugar se optó por transformar su papel por el de Johanna Constantine (Jenna Coleman).

¿John Constantine cambió de género en ‘The Sandman’ de Netflix?



En la historia de los cómics de ‘The Sandman’ aparecen tanto John como Johanna Constantine. Ella es un antepasado del exorcista y su historia con Morfeo tiene lugar durante la Revolución Francesa.

John Constantine, personaje creado por Alan Moore, aparece en la primera novela gráfica ‘The Sandman: Preludios y nocturnos’. Cuando el dios del sueño es liberado luego de siglos atrapado, John lo ayuda a encontrar sus pertenencias.

En la serie de Netflix no aparece John por decisión creativa, pero también por una cuestión de los derechos del personaje. Esto fue confirmado por Neil Gaiman en su Twitter el 26 de septiembre de 2021.

Al responderle a un fan sobre la situación de los derechos de John, el creador dijo que el personaje estaba limitado en algunas formas para ellos, pero que el plan siempre fue usar a Johanna.

"La situación de los derechos de John está ciertamente circunscrita en este momento. Pero el plan de que Lady Johanna y Joanna estuvieran en la historia y fueran interpretadas por la misma persona estaba ahí desde el principio. Parecía más ordenado. Así que funcionó."



Gaiman también le dijo a Slashfilm que esta decisión se hizo para facilitar la filmación de la serie de Netflix al tener un solo personaje, en lugar de dos muy parecidos y con el mismo apellido.

“Fue por economizar. Fue la practicidad de grabar. Empezamos ‘Sandman’ pensando ‘a todos los que vean la serie, están empezando aquí. Esta es la primera parada. No esperamos que traigan conocimiento con ustedes’. Cuando escribí 'Dream a Little Dream of Me, Sandman #3’, sabía que todo mundo conocía a John Constantine. Tenía su propio cómic de ‘Hellblazer’. Así que quería atraer algunos de sus lectores”.

The Sandman tiene la mejor adaptación de Constantine: creador del cómic

Gaiman creó a Johanna para los cómics de 'The Sandman', por lo cual tiene sus derechos y un mayor control creativo sobre el personaje; esto también influyó en creer que era lógico darle el rol de John a ella para la serie.

También dijo que esta versión de Johanna es cínica, amarga y sarcástica, pero es diferente al John de los cómics porque porta una gabardina blanca impecable y los clientes que la buscan suelen pertenecer a la alta sociedad.

El creador agregó que más que un cambio de género, en la serie Johanna es solo otra perteneciente de la familia Constantine. También dijo que esta versión de Jenna Coleman es la mejor que se ha hecho de Constantine en ‘live action’.

“Creo que Jenna es la mejor Constantine en pantalla hasta ahora y, de forma algo extraña, la más verdadera, porque tiene tanto el humor, el atractivo y esa cualidad miserable de un condenado. Sabes que si te enamoras de ella, estás muerto y eres alimento para los demonios; y también sabes que no puedes evitar enamorarte de ella”.