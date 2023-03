El final de temporada de 'The Last of Us' explicado: ¿Joel es en realidad el villano?

El final de temporada de 'The Last of Us' por fin explicó cómo es que Ellie es inmune al hongo desde el nacimiento, aunque generó otras grandes preguntas, que aquí te respondemos.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.