Los personajes de 'The Last of Us' que podrían morir en la segunda temporada

Video Fans de 'The Last of Us' piden que se cancele la segunda temporada: lo que viene está para llorar

La primera temporada de 'The Last of Us', la serie de HBO Max basada en el videojuego del mismo nombre, conquistó al público con una trama llena de tensión, emoción y por ser una adaptación muy apegada a la historia inicial.

Con una segunda temporada confirmada y en desarrollo, las expectativas son altas, especialmente para los seguidores del juego original. Una de las interrogantes que más se hacen los fans es quién de los personajes principales podrían perder la vida en esta próxima entrega.

PUBLICIDAD

Si nos basamos en los eventos del segundo videojuego, podemos prever algunas muertes significativas que podrían dejar a los espectadores conmocionados.

Joel es interpretado por Pedro Pascal, mietras que Bella Ramsey le da vida a Ellie. Imagen HBO Max.

¿Qué pasará con

Joel Miller en 'The Last of Us'?

Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, es sin duda uno de los personajes más queridos y centrales en la historia, sin embargo, su destino en el videojuego podría ser un indicio de que su tiempo en la serie podría estar llegando a su final.

En 'The Last of Us Part II', Joel muere al inicio de la historia, víctima de una brutal venganza por parte de Abby Anderson, un nuevo personaje que se introduce en esta segunda parte.

Este trágico suceso no solo marca un punto de inflexión en la trama, también impulsa a Ellie a emprender un viaje cargado de dolor y venganza.

La adaptación para streaming podría seguir este mismo camino, lo que significaría una despedida devastadora para los fans de Joel.

En la serie de ‘The Last of Us’ se revela que Ellie fue mordida y pasó semanas en observación con el grupo de rebeldes llamado Fireflies. Imagen HBO Max.

La tragedia de Jesse en 'The Last of Us'

Jesse, interpretado por Young Mazino, es otro personaje que juega un papel importante en la vida de Ellie en el videojuego.

Como el exnovio de Dina y un aliado cercano de Ellie, su muerte es uno de los momentos más dolorosos y trágicos en The Last of Us Part II. En la serie, su destino podría ser igual de sombrío. En el videojuego, Jesse es asesinado por Abby durante un enfrentamiento en un cine Seattle. Este evento es clave en la historia, porque resalta la brutalidad de la venganza y las consecuencias de las decisiones que los personajes han tomado.

PUBLICIDAD

Isaac Dixon y la guerra en la isla de los Serafitas

Isaac Dixon, el líder del Frente de Liberación de Washington, es otro personaje cuya vida corre peligro en la segunda temporada. Interpretado por Jeffrey Wright, Isaac es un personaje imponente que dirige a su grupo con mano firme.

La temporada 2 aún no tiene fecha de estreno. Imagen HBO Max.



En el videojuego, su historia termina en la isla de los Serafitas, donde muere a manos de Yara durante un enfrentamiento. Este suceso podría ser adaptado a la serie, manteniendo la tensión y la violencia que caracteriza a The Last of Us.

El fin de los compañeros de Abby



El grupo de Abby Anderson, uno de los ejes centrales de la segunda parte del videojuego, también enfrenta su propio trágico destino. Mel, Owen, Manny y Nora, quienes acompañan a Abby en su viaje, no logran sobrevivir.

Mel y Owen mueren en el acuario tras enfrentarse con Ellie, mientras que Manny es asesinado por Tommy, el hermano de Joel.

Nora, por su parte, es capturada y torturada por Ellie en un hospital de Seattle, lo que culmina en su muerte.

El personaje de Ellie es inmune al Cordyceps. Imagen HBO Max.

La presencia de Abby en la segunda temporada



Uno de los aspectos más esperados de la segunda temporada es la introducción de Abby Anderson, interpretada por Kaitlyn Dever. Este personaje será vital para la trama, no solo por su participación en la muerte de Joel, también porque mediante ella se podrán explorar y desentrañar temas tan complejos como la venganza, el perdón y la redención.

Abby, una hábil soldado con una visión del mundo en blanco y negro, verá sus creencias desafiadas a lo largo de la temporada, lo que la podría llevar a conflictos internos y externos que definirán su historia dentro de la trama.

La segunda entrega podría llegar a mediados de 2025. Imagen HBO Max

Posibles diferencias con el videojuego de 'Last of Us'

Aunque la serie se ha mantenido fiel al videojuego en muchos aspectos, los creadores han señalado que habrá algunas diferencias en la segunda temporada. Esto significa que, aunque los eventos principales podrían seguir el curso establecido, es posible que algunos personajes sobrevivan o enfrenten destinos diferentes.

Los fans tendrán que esperar para ver cómo se desarrollan estas historias y quiénes logran sobrevivir en este mundo postapocalíptico.

PUBLICIDAD

La segunda temporada de 'The Last of Us' se perfila como una entrega cargada de emociones intensas y giros inesperados. Mientras los seguidores esperan con ansias el regreso de la serie, la incertidumbre sobre el destino de algunos personajes mantiene a todos en ascuas.

Lo que es seguro es que el show continuará explorando los límites de la moral y la humanidad en un mundo en ruinas.