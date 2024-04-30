'Inmaculada': Sydney Sweeney hizo 'sufrir' a su compañero en una escena de la película de terror

Video 'Anyone But You': una araña mordió a Sydney Sweeney en la vida real y otros secretos de la película

Desde la segunda temporada de 'Euphoria', Sydney Sweeney ha conquistado al público con su destacada actuación. Tras su participación en la serie de HBO, ha incursionado en otros proyectos como 'The White Lotus', 'Cualquiera menos tú' y 'Madame Web'.

Lo curioso es que en esta nueva etapa, la actriz se ha dedicado a explorar diversos géneros del cine, como la comedia, el drama y ahora el terror con 'Inmaculada'. En esta próxima cinta, Sydney interpretará a Cecilia, una monja estadounidense que decide predicar la fe católica en un convento ubicado en una campiña italiana. Allí, comenzará a experimentar una serie de eventos inexplicables ligados a un siniestro secreto que guarda el lugar.

La película cuenta con las actuaciones de Simona Tabasco, Giorgio Colangeli, Dora Romano, Benedetta Porcaroli y Álvaro Morte, reconocido por su papel como el Profesor en 'La casa de papel'.

A pesar de que 'Inmaculada' aún no se ha estrenado, ya está siendo promocionada por sus actores principales, como Sydney Sweeney y Álvaro Monte, a través de diversas entrevistas. Recientemente, Morte reveló una anécdota curiosa que ocurrió durante el rodaje en una entrevista realizada por el tiktoker experto en cine @ivanhachez el pasado 25 de abril.

El actor jamás dejó de halagarla, pero curiosamente contó un divertido momento que pasó en el set de grabación. De acuerdo a sus palabras, Sydney debía ser perseguida por él y otra persona en un campo abierto, pero resulta que no podían alcanzarla por una razón en especial.

"Hicimos una secuencia con Sydney que ella tenía que escapar y nosotros la cogiamos, mientras ella corría por el campo y era totalmente imposible cogerla porque esta super entrenada porque cuando era joven había hecho no sé si futból americano o qué, pero la tía corriendo, corriendo, corriendo y no podíamos alcanzarla. Aquello provocó muchas risas en el rodaje.



Esta pequeña historia fue publicada en TikTok donde se hizo viral de inmediato y los internautas quedaron sorprendidos, ya que jamás pensaron que Sydney mostraría una mejor condición física que sus compañeros varones.

"Los actores: "Y si mejor tu me persigues a mi"", "Ella no tuvo problemas para rodar la escena, fueron sus compañeros", "Sidney: a mi no me van a matar, no mi ciela", "Dice la Leyenda que sigue corriendo y sus compañeros todavía no la atrapan", "OMG esto sí no me lo esperaba", "¿Hay algo que esta chica no haga bien?" o "Literal que es perfecta en todo esta mujer", fueron algunos de ellos.



Sydney Sweeney declaró en diversas ocasiones que esto es verdad, su resistencia física es impresionante debido a que desde su infancia ha practicado varios deportes como krappling, kickboking y fútbol, además mantiene su forma realizando una extensa rutina de ejercicio.