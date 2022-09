No todo es ‘The Rings of Power’: 8 series de fantasía que te transportarán a mundos mágicos

Naturalmente, quienes estén disfrutando de ‘House of the Dragon’ no se pueden perder la pionera de la saga. Si bien las historias no están conectadas y no es necesario haber visto una para entender la otra, ambas forman parte del mundo creado por George R. R. Martin. Eso sí, si no viste ‘Game of Thrones’ en el tiempo en el que estuvo al aire, debes saber que su final fue un tanto polémico.